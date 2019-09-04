عجائب وغرائب

بنى مواطن نيوزيلندى كنيسة فى 4 سنوات من الأشجار الحية

بواسطة محمد عصام 0

قام براين كوكس بقضاء سنوات طوال فى السفر خارج بلد ن”نيوزيلندا”, و من خلالها شاهد تصميمات عديدة للكنائس فى كافة أنحاء العالم, ليكون فى النهاية لدية النية المنعقدة لكى يقوم بتصميم كنيسه مجاورة لبيته, و لكن على أن يكون شكلها مختلف و مميز للغاية, حيث أخذ قراره بأن تتكون من أشجار حية, كما أن الشئ الذى يزيد إثارة الانتباه بأنه مدة العمل التى استغرق فيها البناء قد بلغت نحو الـ4 سنوات.



و طبقاً لما قام موقع “boredpanda” بنشره, و هو أن كوكس قد قام و بكل عناية اختياراته من ضمن مجموعة كبيرة من الأشجار لكى يستعملها فى بناء كنيسته, حيث أنه قام باختيار عدد من الجذوع ذات الألوان, كما أنه قام باختيار بعضها من نوع أوراق الشجر المتناثرة, كما عمل على توفير الإضاءه لكنيسته الدائمة بواسطة أشعة الشمس.



و السر الخاص هنا هو ملكيه كوكس لشركة بستنه و يطلق عليها اسم “Treelocations ” حيث أنها تعمل على زراعة الأشجار الحية و المناطق بواسطة المجارف الهائلة الأولية, و التى تتيح له القيام على أى شكل يرغب به فى زراعة الأشجار حية, حيث أنه استطاع ان يستكمل الكنيسة و الأطر الداعمة الحديدية لها فقط فى أربع سنوات.



حيث أنه قد قام بالبدأ فى شهر أبريل 2011 لاستصلاح المنطقة, ثم قام بوضع الإطار الحديدى و من بعدها استخدم الأشجار الحية ليبنى كنيسته.



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محمد عصام

مصري الجنسية، حاصل على بكالوريوس تجارة، مداوم على قراءة القرآن الكريم، محب للقصص الإسلامية، والتراث القديم، من جماهير المارد الأحمر، كاتب متنوع، اجتماعي، رياضي، ثقافي، سياسي، وكل ما يهم ويفيد المجتمع كافه،أحد كتاب موقع نجوم مصرية، أحد كتاب موقع كلمة، وصفحة كلمة، وباحث تاريخي عاشق للقراءة والكتابة، مغرد في حقول العلم والمعرفة، هائم في بساتين الثقافة والتاريخ،
أعشق القبة السماوية وكل مايتعلق بالفلك والجغرافيا ومهتم بالعلوم والتاريخ والثقافة.

((خير مكان في الدجى سرج سابح .... وخير جليس في الأنام القرآن الكريم))

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