بعد صراع مع مرضٍ نادرٍ:- وفاة أوّل إنسان متحوّل إلى آلة

توفي اليوم ألجمعة 17/06/2022 العالم البريطاني المُتخصِّص في الروبوتات “بيتر سكوت مورغان”، عن (64 عاما)، بعد صِراع استمر خمس سنوات مع مرض عصبي نادر، حوّلهُ من إنسان إلى أول “سايبورغ” في العالم، حسب ماذكره موقع “العربية سكاي نيوز”.

ويُعرف مصطلح “سايبورغ”؛ هو كائن متكوِّن من نصف بشري ونصف الآخر آلي، مع مزيجٍ من مكوّنات عضوية، وأخرى حيوية، وإلكترونية، وميكانيكية.

ونشر المتحدث بإسم العالم البريطاني، وفاته عبر تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”:- ” أُعلمكم جميعاً أنّ بيتر توفيّ محاطاً بأسرته والأقرباء منه. كان فخورا للغاية بكل من دعمه، ورؤيته لتغيير الطريقة التي ينظر بها الناس إلى الإعاقة”.

يُذكر أنه في عام 2017، أُصيب “بيتر” بمرض “العصبون الحركي”، وكان أمامه سنتين فقط للعيش.

لكن العالم البريطاني تحدى المرض وأصرَّ على “تمديد حياته” فتحولّ إلى آلة، وخضع للعديد من العمليات وألإجراءات المعقدّة التي ساعدته على الاستمرار في الحياة بدون أيِّ مضاعفات تُظهر عن مرضه العضال.