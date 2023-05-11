بالفيديو.. روبوت يغضب ويبتعد إذا لمس أحد أنفه مثل البشر تماماً

قامت شركة “Engineered Arts” البريطانية بتطوير روبوت متطور يدعى “Ameca”، وهو الأكثر تشابهًا بين الروبوتات والبشر، وفي إحدى المشاهد التي ظهر فيها الروبوت، رفض Ameca الاقتراب من مساحته الشخصية وابتعد عن يد الباحث التي كانت تحاول لمس وجهه، مما يعكس مدى تقدم الروبوت في التفاعل الاجتماعي، ورغم عدم الكشف عن تكلفة صنع الروبوت بسبب استمرار عملية التطوير، فإن الشركة تأمل في أن يقدم الروبوت للعالم نظرة عن المستقبل وتطورات تكنولوجيا الإنسان الآلي.

وتصف الشركة Ameca بأنها منصة مثالية لتطوير تقنيات الروبوتات المستقبلية والتفاعل بين الإنسان والروبوت، وتعمل الشركة على تقديم تقنيات مبتكرة وقابلة للترقية والتطوير بسهولة، ولدى “Engineered Arts” خبرة طويلة في تصميم الروبوتات، إذ تأسست الشركة في عام 2005 وكان أول روبوت لها يحمل اسم “Thespian”.

قم بالتمرير جهة اليمين حتى تشاهد الفيديو الخاص بالروبوت.

ويتفاعل Ameca بشكل حساس عندما تدخل الأشياء في مساحته الشخصية، وعلى الرغم من عدم قدرته حتى الآن على المشي، فإن الشركة تعمل على نسخة متحركة.

وتواجه الشركة العديد من التحديات قبل أن تتمكن Ameca من المشي، إذ تعد هذه المهمة صعبة للروبوت.

وتنتج “Engineered Arts” أيضًا رأس آلي يُعرف باسم “Adran”، والذي يمكنه تحريك عينيه وفمه بشكل مشابه للإنسان، حيث يحتوي على 22 مشغلًا مخصصًا، ويعكس Ameca و Adran مدى تقدم التكنولوجيا.