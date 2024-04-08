عجائب وغرائب

بالفيديو: تمساح صغير يسرق مسيرة بشكل مباغت ويختفي تحت الماء

عبد الرحمن عياد
بالفيديو: تمساح صغير يسرق مسيرة بشكل مباغت ويختفي تحت الماء

تعتبر حوادث اعتداء الطيور المفترسة على الكائنات الصغيرة أمرًا شائعًا، إلا أن الحادثة التي شهدتها إحدى الأنهار قدمت مشهدًا فريدًا وغير مألوف، فقد تمكن تمساح صغير من التقاط واختطاف مسيرة تحلق في الهواء، مما جعل هذه الحادثة مميزة ومثيرة للاهتمام.

وقد تم توثيق الحادثة في مقطع فيديو والذي انتشر على منصة إكس وعلى الرغم من عدم معرفة مكان تصوير الفيديو، إلا أنه لاقى اهتمامًا كبيرًا، ويُظهر الفيديو التمساح الصغير وهو ينقض بشكل مفاجئ على المسيرة الجوية، ويجرها تحت الماء.

 

 

وكانت حركة التمساح سريعة ومتقنة، حيث قفز بالكامل من سطح النهر وأمسك بالمسيرة ببراعة، ثم اختفى بها تحت الماء، وقد أظهرت اللقطات المصورة مهارة التمساح في تنفيذ هذا الهجوم المباغت، وتجاوز حجمه الصغير توقعات الكثيرين.

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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