بالفيديو .. بالخطأ، مسجد في أربيل العراق يبث الأغاني عبر مكبرات الصوت قبل الصلاة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، مقطعاً مصوراً يوثق بث أغنية عبر مكبرات جامع في أربيل، وذلك أثناء صلاة الجمعة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً.

إذاعة الأغنية كان بسبب “خلل فني”

مقطع الفيديو المتداول يظهر جامع كوية الكبير في قضاء كويسنجق، وهو يبث أغنية “كل الهلا بالغالي الجاني زعلان” عبر مكبرات الصوت.الأمر الذي تسبب بموجة من الغضب والاستنكار لعدم انتباه القائمين على المسجد وبث الأغاني بدلاً من الأذان.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن مؤذن الجامع جمال عبدالله، قال: “إنه قبل صلاة الجمعة، في تمام الساعة 11:30 صباحاً، أذاع الجامع القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت كالعادة وبعد الانتهاء من قراءة القرآن، وبسبب خلل فني في (الفلاش ميموري) المستخدم تم تحويله على أغنية عربية”.

ولفت إلى أنه “سرعان ما قام بفصل الفلاش عن الجهاز بنفس اللحظة”، مؤكداً أنه “للمرة الأولى تحصل مثل هذه المشكلة في الجامع”.

250 مسجداً جامع وثلاثة مؤذنين

وبدوره، أوضح مدير أوقاف قضاء كويسنجق، عبدالله أنور، أن “هذه الحالة تحصل للمرة الأولى، والسبب يعود لخلل فني في الفلاش ميموري، وقرر عدم استخدام مثل هذه التقنيات لعدم تكرار مثل هذه المشاكل مستقبلاً”، وأضاف أنور، أنه “يوجد في القضاء ما يقارب 250 جامعاً ويوجد 3 مؤذنين فقط، بينما لا يوجد قارئ للقرآن” الأمر الذي يجعل القائمين على المساجد مُضطرين لبث الآذان والقرآن الكريم مسجلاً.