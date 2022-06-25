عجائب وغرائب

بالجرَّافة، شاهد كيف احتفل “مهندس هندي” بحفل زفافه بطريقة غريبة “لا تُنسى”

محمد خير الحوراني

قرّر المهندس الهندي “أنكوش جيسوال” أن يكون حفل بزفافه غريباً بطريقة “لا تُنسى” فقرر أن يستبدل السيارة بالجرافة التي يتعامل معها بشكلٍ كبير خلال عمله اليومي كمهندس.

بالجرَّافة، شاهد كيف احتفل "مهندس هندي" بحفل زفافه بطريقة غريبة "لا تنسى"

وفي حفل زفافه الذي كان مُختلفاً بالفعل ظهر “أنكوش جيسوال” وهو يركب جرافة خلال الموكب الخاص به، حيث نقلت صحيفة “إنديا إكسبريس” عن جيسوال قوله: “أعمل كمهندس مدني، والتعامل مع الجرافات جزء من مهامي اليومية”، كما عبر المهندس الهندي عن حبِّه وسعادته بتلك التجربة معتبراًً فكرة استخدام الجرافة بدل السيارة في موكب زفافه، “أمراً غريباً لا ينسى”.

وتابع جيسوال قائلًا: “تم تزيين دلو الجرافة بشكل رائع، كنت مرتاحاً أثناء الجلوس عليها”.

عريس يطرد والدته وإخوته من عرسه بعد مقلب في العروس

أفشة يعلن إلغاء حفل زفافه الليلة.. تعرف على السبب

محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.