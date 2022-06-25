بالجرَّافة، شاهد كيف احتفل “مهندس هندي” بحفل زفافه بطريقة غريبة “لا تُنسى”

قرّر المهندس الهندي “أنكوش جيسوال” أن يكون حفل بزفافه غريباً بطريقة “لا تُنسى” فقرر أن يستبدل السيارة بالجرافة التي يتعامل معها بشكلٍ كبير خلال عمله اليومي كمهندس.

وفي حفل زفافه الذي كان مُختلفاً بالفعل ظهر “أنكوش جيسوال” وهو يركب جرافة خلال الموكب الخاص به، حيث نقلت صحيفة “إنديا إكسبريس” عن جيسوال قوله: “أعمل كمهندس مدني، والتعامل مع الجرافات جزء من مهامي اليومية”، كما عبر المهندس الهندي عن حبِّه وسعادته بتلك التجربة معتبراًً فكرة استخدام الجرافة بدل السيارة في موكب زفافه، “أمراً غريباً لا ينسى”.

وتابع جيسوال قائلًا: “تم تزيين دلو الجرافة بشكل رائع، كنت مرتاحاً أثناء الجلوس عليها”.