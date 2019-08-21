اليابان و 10 أشياء غريبة لا تحدث إلا هناك فقط

اليابان دولة مدهشة بكل المقاييس، ذات بيئة طبيعية جميلة، و أختراعات و أبتكارات لا مثيل لها، وهو ما جعل الكثيرون يطلقون عليها “كوكب اليابان”، ومن أكثر الأشياء المذهلة التى في اليابان، محطات الوقود، في اليابان تنتشر الأنابيب التي توصل الوقود إلى السيارات، تتدلى من الأعلى، و هذا يساعد السائقين لتجنب عدم القدرة على الوصول إلى خزان وقود السيارة.

ماكينات البيع المميزة:

اليابانيون يعرفون قيمة الوقت جيداً، لهذا السبب فقد إخترعوا ماكينات بيع لا تزود فقط رقائق البطاطس، أو الشيكولاتة، إنما البطاطس المقلية، والبيض المسلوق، والباستا، وطعام الحيوانات.

موقف السيارات المكدسة:

يبلغ التعداد السكاني في اليابان 127 مليون نسمة، لذلك فإنها تضع في اعتبارها الاقتصاد في المساحة، وهو ما يجعلها تستخدم هذة المواقف كثيرة الطوابق.

علب مشروبات للمكفوفين:

للأشخاص الذين لا يعرفون المشروب الذي يحملونه، فقد فكر اليابانيون في هذا الأمر، لذلك لن تجد أي علبة مشروبات غير مكتوبة بغة بريل.

كرسي لوضع الحقائب:

غالباً ما تقع الحقائب عند تعليقها على الكرسي، لكن في اليابان هذة ليست مشكلة تماماً، فهناك جزء في الكرسي مخصص لحمل الحقيبة.

قطارات مزودة بمنتجات صحية للقدمين:

لن ترى هذا الشيئ في أي مكان آخر في العالم، بإمكانك أن تحصل على تذاكر القطارات المزودة بإمكانية علاج صحي للقدمين، للتخلص من الضغط اليومي و الاسترخاء خلال رحلة التنقل.

كبسولات النوم:

لمن يبحث عن ليلة هادئة، ونوم مريح بتكلفة قليلة، فيمكنك زيارة كبسولة النوم، التى تنتشر بكثرة في اليابان.

الطرق الموسيقية:

في اليابان هناك مجموعة من الطرق، تصدر نغمات و ألحان على طول قيادتك.

النوم في العمل:

ماذا تفعل إن شعرت برغبة في النوم خلال العمل، في اليابان هناك حق قانوني للنوم، فيما يعرف بـ “Any Mory”، حيث يمكن للموظف أخذ قيلولة في العمل.