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اليابان و 10 أشياء غريبة لا تحدث إلا هناك فقط

كتب محمد عصامفي آخر تحديث
اليابان و 10 أشياء غريبة لا تحدث إلا هناك فقط
اليابان

اليابان دولة مدهشة بكل المقاييس، ذات بيئة طبيعية جميلة، و أختراعات و أبتكارات لا مثيل لها، وهو ما جعل الكثيرون يطلقون عليها “كوكب اليابان”، ومن أكثر الأشياء المذهلة التى في اليابان، محطات الوقود، في اليابان تنتشر الأنابيب التي توصل الوقود إلى السيارات، تتدلى من الأعلى، و هذا يساعد السائقين لتجنب عدم القدرة على الوصول إلى خزان وقود السيارة.

ماكينات البيع المميزة:

اليابانيون يعرفون قيمة الوقت جيداً، لهذا السبب فقد إخترعوا ماكينات بيع لا تزود فقط رقائق البطاطس، أو الشيكولاتة، إنما البطاطس المقلية، والبيض المسلوق، والباستا، وطعام الحيوانات.

موقف السيارات المكدسة:

يبلغ التعداد السكاني في اليابان 127 مليون نسمة، لذلك فإنها تضع في اعتبارها الاقتصاد في المساحة، وهو ما يجعلها تستخدم هذة المواقف كثيرة الطوابق.

علب مشروبات للمكفوفين:

للأشخاص الذين لا يعرفون المشروب الذي يحملونه، فقد فكر اليابانيون في هذا الأمر، لذلك لن تجد أي علبة مشروبات غير مكتوبة بغة بريل.

كرسي لوضع الحقائب:

غالباً ما تقع الحقائب عند تعليقها على الكرسي، لكن في اليابان هذة ليست مشكلة تماماً، فهناك جزء في الكرسي مخصص لحمل الحقيبة.

قطارات مزودة بمنتجات صحية للقدمين:

لن ترى هذا الشيئ في أي مكان آخر في العالم، بإمكانك أن تحصل على تذاكر القطارات المزودة بإمكانية علاج صحي للقدمين، للتخلص من الضغط اليومي و الاسترخاء خلال رحلة التنقل.

كبسولات النوم:

لمن يبحث عن ليلة هادئة، ونوم مريح بتكلفة قليلة، فيمكنك زيارة كبسولة النوم، التى تنتشر بكثرة في اليابان.

الطرق الموسيقية:

في اليابان هناك مجموعة من الطرق، تصدر نغمات و ألحان على طول قيادتك.

النوم في العمل:

ماذا تفعل إن شعرت برغبة في النوم خلال العمل، في اليابان هناك حق قانوني للنوم، فيما يعرف بـ “Any Mory”، حيث يمكن للموظف أخذ قيلولة في العمل.

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عن الكاتب

محمد عصام

مصري الجنسية، حاصل على بكالوريوس تجارة، مداوم على قراءة القرآن الكريم، محب للقصص الإسلامية، والتراث القديم، من جماهير المارد الأحمر، كاتب متنوع، اجتماعي، رياضي، ثقافي، سياسي، وكل ما يهم ويفيد المجتمع كافه،أحد كتاب موقع نجوم مصرية، أحد كتاب موقع كلمة، وصفحة كلمة، وباحث تاريخي عاشق للقراءة والكتابة، مغرد في حقول العلم والمعرفة، هائم في بساتين الثقافة والتاريخ، أعشق القبة السماوية وكل مايتعلق بالفلك والجغرافيا ومهتم بالعلوم والتاريخ والثقافة.((خير مكان في الدجى سرج سابح .... وخير جليس في الأنام القرآن الكريم))

التعليقات

  2. في مدراس في اليابان عندهم درس نوم
    ينامون الطلاب فيها
    وعندهم واي فاي (نت) مجانا في شوراع اليابان الانسان لديه عندهم قيمة

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