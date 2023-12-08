الوطن العربي على موعد مع اقتران القمر بكوكب الزهرة فجر السبت

يشهد سماء الوطن العربي فجر يوم السبت المقبل ظاهرة فلكية فريدة، حيث سيلتقي القمر بكوكب الزهرة في حدث يُعرف باسم “اقتران القمر بكوكب الزهرة”.

ظاهرة فلكية فريدة-مصدر الصورة: اليوتيوب

شروق الشمس

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن القمر والزهرة سيظهران سوياً قبل شروق الشمس ببضع ساعات، وسيكونان في الترتيب الثاني والثالث ألمع الأجرام السماوية على التوالي بعد الشمس.

وأوضح أبوزاهرة أنه يمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء غير المضاء من قرص القمر، وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض.

وأشار إلى أن المسافة الظاهرية بين القمر والزهرة كبيرة، لكن يمكن رؤيتهما سوياً بالعين المجردة أو من خلال المناظير.

كوكب الزهرة

وأكد أبو زاهرة أن كوكب الزهرة شديد السطوع لأن غيومه الكثيفة تعكس معظم ضوء الشمس الذي يصل إليه.

وبيّن أنه سيلاحظ أيضاً أن الجزء غير المضاء من سطح القمر مضيئاً بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

ظاهرة فريدة

تعد ظاهرة اقتران القمر بكوكب الزهرة ظاهرة فريدة تستحق المشاهدة، حيث يمكن رؤيتها بالعين المجردة من أي مكان في الوطن العربي.