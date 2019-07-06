المزارات الصحراوية لعشاق الصحراء ومحبي التخييم

لو كنت من محبي التخييم فإن المزارات الصحراوية السياحية سوف تكون ملهمة لك بالتأكيد ففي السنوات الأخيرة الماضية بدأت شركات السفر والسياحة حول العالم بإدراك أهمية الصحاري العالمية كوجهات سياحية دائمة، وقد موقع بينتريست السياحي أن السياحة الصحراوية تقدر اليوم بـ 125% خلال العام، وأنها من المرجح جدًا أن تلقى رواجًا هائلًا خلال السنوات القليلة المقبلة ويرجع ذلك لزيادة الإقبال على رحلات السفاري والتخييم، ولذلك سوف نسلط الضوء على أهم المناطق الصحراوية الخمس في العالم:

أهم المزارات الصحراوية السياحية في العالم

تعد الصحراء عشق الكثيرين من محبي رصد النجوم والأفلاك والأجرام السماوية، ولكونها من الأماكن السياحية الهادئة جدًا وإليك أجمل الصحاري للتخييم :

صحراء أويوني الملحية

تقع في غرب بوليفيا بالتحديد وسط جبال الإنديز ويُطلق عليها صحراء بلا رمال، وهي من أهم الأماكن الملحية في العالم أجمع، حيث تستطيع أن تقضي فيها وقتًا ممتعًا للغاية،بجانب استمتاعك بالإقامة في “المهاجع ” الشبيه بالأكواخ وقضاء الليل على مواقد الأخشاب.

وتضم المهاجع حمامات خاصة وكذلك آسرة للنوم، تم اختيارها صحراء أويوني من أكثر الأماكن جفافًا ولذلك فإنها تحتاج لشيء قوي ليس مجرد خيمة تقليدية مثل الموجودة في الصحراء الأخرى، ولكنها على أي حال تجربة تستحق المغامرة.

صحراء المغرب

نعرف جميعًا أن الصحراء هي المكان الوحيد لتأمل النجوم والأفلاك السماوية وأيضًا ممارسة رياضة التأمل، بسبب خلوها تمامًا من كل أشكال التلوث البيئي، وفي السنوات الماضية تم إعداد وتجهيز صحراء المغرب بعدد من وسائل الترفيه وكذلك الوسائل الاسترخاء والراحة.

وتم إقامة عدد من المخيمات البدوية ومنها مخيم يسمى دار الأحلام الواقع جنوب المغرب بين التلال، يحتوي المخيم على 15 خيمة تستوعب نحو ثلاثين شخص، بالطبع لو كنت من هواه تصوير النجوم سوف يفيدك ذلك كثيرًا فهناك تستطيع رصد النجوم والكواكب بشكل قوي.

صحراء راجستان بالهند

تقع في الصحراء بالشمال الغربي للهند، وتعد راجستان أو المعروفة بطهار الكبرى من أكبر الصحاري الموجودة في إقليم البنجاب، وعلى الرغم من أنها قاحلة ولكن في كل شتاء تمتلئ بالألوان والموسيقى ببداية الاحتفالات الصحراوية، ويبدأ الفنانون والراقصون والموسيقيون في الانتقال بقوافلهم متجهين لبلدة جايسالمر.

ويستمر الاحتفال لمدة يومين يتمكن السياح فيهم من اكتشاف الصحراء والاستمتاع برحلات التخييم والسفاري ورؤية النجوم وتصوريها ليلًا ولكن الرصد هناك ليس قوليًا ولكن السماء تبدو كلوحة مبدعة، ويستطيع السياح أيضًا الاستمتاع بالأنشطة الشعبية ولبس اللباس الهندية المطرز، ومع حلول المساء تبدأ حفلات السمر وتناول العشاء في مأدبة راجستان الملكية، بانتهاء المهرجان بإمكانك الانتقال إلى “مخيم سيراي ” الموجود على التلال الرملية في جايسالمر وهو مكان مناسب للاسترخاء .

صحراء أريزونا

تضم مدينة سكوتسدال في ولاية أريزونا الأمريكية على عدد هائل من المنتجعات الواقعة في أراضي صحراوية ولعل أشهرها ” منتجع سانشواري ” الواقع على سفح جبل، على مسافة حوالي 50 فدان هو ليس منتجع عادي ولكنه يقدم خدمات علاجية مميزة.

كما أنه يتيح للزائر فرصة النظر لغروب الشمس، وأيضًا يمكن للزائر امتطان الأحصنة لاستكشاف الصحراء المحيطة به، أو الاستمتاع بركوب المنطاد الهوائي، أو المشي على الأقدام ثم الاستمتاع بجلسات المساج في أخر اليوم .

صحراء ناميبيا

وهي من أقدم الصحاري بالعالم ويُقال أنها تكونت منذ أكثر من 50 مليون عام على الأرجح، ولم يحدث لها تغيرات من حوالي مليوني عام ، وتتكون الصحراء من مجموعة من الكثبان الرملية والسهول، ويوجد أيضًا عدد من المخيمات الصحراوية.

والجميل أنه يمكنك الاستمتاع برؤية الحيوانات داخل “محمية ناميبلاند” حيث أنها موطنًا للحمار الوحشي والأفيال الصحراوية، وأيضًا سوف تستمتع بالتخييم فالسفاري هناك لا تنسى..