القمر طلع أهلاوي.. معلومات هامة عن ظاهرة قمر الفراولة الفلكية النادرة

يحمل شهر يونيو الجاري حدثا فلكيا هاما وهو ظاهرة قمر الفراولة والذي يظهر في هذا التوقيت من العام حيث يميل لونه إلى الأحمر الوردي حيث لجأ العلماء إلى بعض التفسيرات العلمية لإيضاح ما حدث.

وأطلقت القبائل الأمريكية القديمة اسم “قمر الفراولة” لأنه يظهر في السماء باللون الأحمر في نفس توقيت حصاد موسم الفراولة وهو ما دفعهم للربط بين الحدثين.

ولكن علماء الفلك لهم رأي آخر في هذه الظاهرة حيث أن القمر يقع في مواجهة الجانب المنير من الشمس فتصبح ظلال الحرارة مواجهة له فيبدو لونه كالوردي بدلا من الأبيض.

والغريب أن الكثير من عشاق التصوير يميلون إلى التقاط الكثير من الصور من أجل الاحتفاظ بهذه اللحظات فيما يمثل ذلك فرصة للكثير من العشاق للاستمتاع بضوء القمر بلونه المختلف.

ولكن في الوقت نفسه فإن قمر الفراولة منح فرصة لعشاق النادي الأهلي لاعتبار هذه الظاهرة أهلاوية بامتياز خاصة أن القمر نفسه كان دائما محل كثير الأعمال الفنية السينمائية سواء العربية أو الأجنبية فهو دليل العشاق لليل هادئ بينما يميل دراكولا للظهور حين يكتمل وفقا للكثير من الأفلام التي تتحدث أيضا عن المذئوبين وهواه مص الدماء.

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ورغم أن العلم أثبت أن القمر مظلم ولا ينير إطلاقا وأن مصدر الضوء هو انعكاس وهج الشمس له ولكنه يظل ملاذا للعشاق.