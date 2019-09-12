الرقم القياسي ساعتين و 7 دقائق لأطول مركبة فضائية للبقاء على سطح كوكب الزهرة

التالي هو كوكب الزهرة، كوكب 95 في المئة من حجم الأرض، وبالمثل تطابق جيد في خصائص مثل الكتلة والكثافة والجاذبية والتكوين. ومع ذلك، مع متوسط ​​درجة حرارة سطح 864 درجة فهرنهايت (462 درجة مئوية) ليلا ونهارا، يبقى كوكب الزهرة أكثر سخونة مما يحصل عليه عطارد في أسوأ يوم له على الرغم من مسافة أكبر من 0.72 AU. السبب هو الغلاف الجوي الكثيف للكوكب، والذي يتكون بالكامل تقريبًا من غاز ثاني أكسيد الكربون المحصور للحرارة، يبلغ الضغط السطحي للغلاف الجوي حوالي 92 مرة ضغط مستوى سطح البحر على الأرض، وهو نفس ما قد نشهده على عمق 3000 قدم (1000 متر) تحت المحيط. مما يثير الدهشة.







خريطة الرادار الخاصة بالزهرة من الأرض والمركبة الفضائية المدارية

تُظهر خريطة الرادار الخاصة بالزهرة من الأرض والمركبة الفضائية المدارية عالماً من الجغرافيا الرائعة. إنه الكوكب الآخر الوحيد في المجموعة الشمسية المعروف باستضافة البراكين النشطة. في عام 2015، أبلغ العلماء الذين يدرسون التصوير الحراري بواسطة مركبة الفضاء فينوس إكسبريس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) عن 1530 درجة فهرنهايت (830 درجة مئوية) على طول منطقة صدع جانيكي شاسما على الكوكب، وهو نوع من الميزات المرتبطة بالبراكين الأرضية. لاحظ الباحثون الحلقات التي ترتفع فيها درجة حرارة هذه البقع فجأة ثم تهدأ، مما يشير إلى حدوث ثورات مستمرة.







المسبار السوفيتي Venera 13

يحمل المسبار السوفيتي Venera 13 الرقم القياسي في ساعتين و 7 دقائق لأطول مركبة فضائية للبقاء على سطح كوكب الزهرة. وأرسلت صوراً لمحيطها الذي يشبه البازلت، مع رؤية المركبة الفضائية نفسها جزئيًا في أسفل الصورة.