الجريمة المروعة التي حلها خيط واحد من فستان الضحية !

القاتل وضحيته : جريمة غامضة ليس لها أى مبرر أو سبب مفهوم !

امرأةٌ في العشرين من عمرها, متزوِّجة حديثًا, وتعيش مع زوجها في شقةٍ صغيرة. في يوم 7 فبراير 1968م, يعود الزوج من عمله ليجدَ الشقة غارقةً في عتمة المساء, يبحثُ عن زوجته, يناديها فلا تجيب. فوقَ خوانٍ في حجرة الاستقبال يجد صينيةً عليها أكوابٌ فارغة, توحي أنَّ الزوجة استقبلت زائرًا ما أثناءَ غياب زوجها في الخارج, لكنْ أين هي “كلير” الزوجة الغائبة؟!

يستكمل الزوجُ بحثَه داخل بقية حجرات شقَّة الزوجية الصغيرة, الواقعة في ديبدين كورت/ بروملي/ إنجلترا, وفي غرفة النوم يكتشف اكتشافًا مروِّعًا؛ جثة الزوجة المذبوحة تحتَ السرير, وجروح مختلفة تغطي جسدها, وعلامات صراعٍ قوي حدثَ بينها وبين الجاني تملأ جسدَها الهامد, لقد ماتتْ “كلير جوزيف” Claire Joseph ” بشكل عنيفٍ ودموي!

اسْتُدعيت الشرطة فورًا وبدأ التحقيقُ وجمْع الأدلة, كان لبقايا الاستقبال في الخارج أهميةٌ كبيرة, ومن خلال مسرحِ الجريمة نفسها, جُمعت عيِّنات دماء لفصيلتيْن مختلفتين؛ إحداهما تتطابق معَ دماء الضحية “كلير” والأخرى مختلفة. كان الصراع- الذي بدتْ آثاره على جسد الضحية- دليلًا على وجود إصابات وخدوش على جسدِ المعتدي, وكانت هذه نقطةَ بداية, كذا فقدْ وجدَت في مسرح الجريمة خيوطٌ صوفية باللون الكرزي تعودُ إلى الفستان الذي كانت ترتديه “كلير” أثناءَ وقوع الحادث.

استنادًا إلى تلك المعلومات كلها توصَّلت الشرطة إلى أنَّ زوج صديقة الضحية, واسمه “روجر جون بين” Roger John Payne،, موظف في أحدِ المصارف, كان زائرَها ساعة الجريمة. اسْتُدعي الرجل للتحقيق لكن عندَ استجوابه ادَّعى أنَّه غادر الشقة بينما كانت صاحبتها على قيدِ الحياة!

أطلقَ سراحُه مؤقتًا, لكنه وضِع قيدَ المراقبة. تمَّ فحصُ سيارته فوجِدَت دماء تتطابق مع دماء “كلير جوزيف”, ثمَّ سئل عنِ الجروح والخدوش على ذراعيه فادَّعى أنه تشاجرَ مع زوجته, وهذا هو سببُ هذه الإصابات, لكنَّ الدليل النهائي الذي أودى به كان هو سترةَ بذلته!

فقد تمَّ فحصُ البذلة, التي أرسلها “روجر” للتنظيف, وبرغم عملية التنظيف فإنَّ أكثرَ من ستين عينة من الصّوف ذي اللون الكرزي وجدَت بقاياها الدقيقة متناثرةً فوق السترة. اعْتُقل “بين” فورًا, ووجهت إليه تهمة قتل “كلير جوزيف”, وبرغم عدم وضوح دافعِه للقتل, وهل كان محاولةَ اعتداء قوبلت من الضحية بمقاومة عنيفة دفعت “روجر” لقتلها للتخلص منها, والتكتم على الفضيحة؛ فإنَّ الحكم كان ناجزًا وعادلًا, السجن لمدى الحياة, وقد صدر الحكم في مايو 1968م!

مذكرات روجر بين : الرجل الذي نُسي في سجن جلالة الملكة !

الجديرُ بالذكر أنَّ “روجر” حافظَ عل ادِّعائه بالبراءة طيلةَ سنوات سجنه, وقد صدر كتاب يحمل اسم Lifer. 45 Years in Her Majesty’s Prisons, يوثِّق قصة “روجر بين” ويدعَم قضيته, ويشار إلى أنَّ الحكم الصّادر بحقه كان السجنَ لمدى الحياة, وهو حكمٌ أقصاه خمس وعشرون عامًا, لكنْ “بين” قضى في السجن- وحتَّى عام 2013م- خمسًا وأربعين عامًا, مما يعدُّ حدثًا فريدًا في النظام القضائي الإنجليزي!

كان للأدلة الصغيرة: بقعِ الدماء في سيارته, وخيوطِ الصوف من ثوب الضحية على سترة بذلته؛ الفضلُ الأكبر في الإيقاع بروجر, الذي لم يكنْ أحد- في الظروف العادية- ليشكَّ أبدًا في كونه الفاعلَ في تلك الجريمة المروِّعة, والتي لا يزال الدافعُ الحقيقي وراءها مجهولًا حتى اليوم !