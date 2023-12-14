“البحر الأحمر الدولية” تستخدم تقنية مبتكرة لرسم خرائط دقيقة للبيئة البحرية في المملكة

استعانت البحر الأحمر الدولية بتقنية المسح التصويري الرقمي المبتكرة SubSLAM، التي طورتها شركة VAARST، لإنشاء نسخ رقمية ثلاثية الأبعاد مفصلة وعالية الدقة للشعب المرجانية والموائل الحيوية في بحيرة الوجه.

رسم خرائط البيئة البحرية-مصدر الصورة: واس

المراقبة المباشرة

تتميز التقنية بأنها الأكثر دقةً في المراقبة المباشرة ثلاثية الأبعاد تحت الماء، وتتيح إمكانية تحديد الشعب المرجانية والأجسام بدقة تحت الماء، عبر استخدام مجسمات مستشعرات “4K” المبتكرة والمتقدمة.

تُمكّن تلك التقنية علماء “البحر الأحمر الدولية”، بالتعاون مع “جامعة الملك عبد العزيز” في جدة، من تحديد أنواع الكائنات والموائل البحرية والتعرّف عليها وتصنيفها بسرعة، دون الحاجة لمهمات شاقة في مراجعة مقاطع الفيديو لساعات طويلة.

أحداث سلبية محتملة

يُعد ذلك النهج الاستباقي بمثابة خطوة مهمة في سبيل تحديد أي أحداث سلبية محتملة والاستجابة لها وحلها، مثل ابيضاض المرجان وظهور الأنواع الغازية.

حماية الشعب المرجانية

ويمثل محور تجديد البيئات والمحيطات ركيزة أساسية لمهمة “البحر الأحمر الدولية”، حيث أبدت الشركة مؤخرًا التزامها بحماية الشعب المرجانية وتنميتها في البحر الأحمر وخارجه.