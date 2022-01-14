الأخطبوط عنده ثلاثة قلوب ولون دمه أزرق.. لماذا؟

الأخطبوط حيوان بحري ينتمي إلى رتبة من طائفة الرأسقدميات، أو رأسيات القدم، ورأسيات القدم هي طائفة من الرخويات اللاحمة المفترسة التي تضم السبيط والمحار والحلزون، وهو يمتلك ثمانية من الأذرع الطويلة ورأس صغير، يتغذى على الأسماك الصغيرة، والقشريات، وجمع كلمة أخطبوط أخطبوطات أو أخاطب، وأما عن أماكن تواجدها، فهي تعيش في البحر الأبيض المتوسط، وسواحل جزر هاواي، وأمريكا الشمالية، وبحر الصين، ويضرب المثل به في التشبث بما يمسكه بواسطة أذرعه الثمانية، حيث يقال: ( أحاطوا به كالأخطبوط)، لكن في موضوعنا هذا سنتحدث عن قلوب الأخطبوط الثلاثة التي وهبه الله عز وجل إياها، وما هي وظائفها؟، ولماذا ثلاثة بالذات؟، هذا ما سوف نعلمه من خلال قراءتنا للسطور القادمة.

ثلاثة قلوب يمتلكها الأخطبوط

يمتلك الأخطبوط ثلاثة من القلوب في التشريح العلمي له، حيث يعمل قلبان على ضخ الدم إلى خياشيمه، وأما القلب الثالث فيعمل على ضخ الدماء إلى جسده كله.

ويتنفس الأخطبوط مثل السمك بالخياشيم، وطريقة سباحته في الماء تشبه طريقة الطائرات النفاثة في الفضاء، حيث يسحب الماء إلى الداخل ثم يخرجه بقوة من أنبوب أسفل الرأس، وهي ما تسمى بطريقة الدفع.

ما سر اللون الأزرق لدم الأخطبوط؟

إن السبب في أن لون دم الأخطبوط أزرق، هو غناه بعنصر النحاس المتحد بالأكسجين، والذي ينتج عن اتحادهما ظهور بروتين اسمه الهيموسيانين، وهو سر اللون الأزرق لدم الأخطبوط نتيجة الأكسدة التي تحدث بسبب اتحاد النحاس مع الأكسجين، الذي يمد الأخطبوط بالطاقة اللازمة.

5 حقائق أخرى مذهلة عن الأخطبوط منها أنه لديه 9 رؤوس

هناك عدد من الحقائق القوية حول الأخطبوط ينبغي لكل مهتم بحياة الحيوانات البحرية أن يعلمها، ونختصر إليك عزيزي القارئ هذه الحقائق بالترتيب الآتي:

الأخطبوط في المحيط الهادئ يبلغ عمره المفترض خمس سنوات فقط، وهو أكبرها، ويلقب بالعملاق، حيث يصل وزنه إلى 50 كجم، بينما يصل طول ذراعه إلى ستة أمتار. حيوان بحري لا يمتلك عظاما في جسمه، ولذلك يمكنه الهرب من أي معركة يخسرها أو من خصومه ببراعة فائقة، ويمكنه أيضا الدخول في أضيق الشقوق. الأخطبوط لديه من الرؤوس تسعة، واحدة منها في رأسه، وأما الثمانية الأخرى ففي كل ذراع رأس. عندما يشعر الأخطبوط بالخطر، فإنه لديه القدرة على تغيير نمط أو لون جلده مثل جميع أنواع الرأسقدميات، ويكون ذلك خلال جزء من الثانية. يصنفه علماء البحار بأنه الأكثر ذكاءً بين جميع اللافقاريات، لأنه يمكنه حل الألغاز. هل تعلم أن الأخطبوط عندما يفقد جزء من أذرعه، فإنها تنمو مرة أخرى، وفي كل ذراع يمتلك في باطنها ممصات قوية يستخدمها في الإمساك بفرائسه من الأسماك والأحياء المائية الأخرى.

إلى هنا نكتفي بهذا القدر، ونرجو أن نكون وافيناكم بأهم المعلومات حول الأخطبوط من موقعكم “نجوم مصرية“.