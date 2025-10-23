اكتشاف ديناصور مدرع بأشواك مترية في المغرب يثير دهشة العلماء

كشفت دراسة علمية نُشرت في مجلة “نيتشر” أن فريقًا من الباحثين اكتشف بقايا ديناصور مدرع في المغرب، يتميز بدرعٍ ضخمٍ تبرز منه أشواك عظمية يبلغ طول كل منها نحو متر، ما يجعله من أغرب الديناصورات المكتشفة حتى اليوم.

ويُعرف هذا النوع باسم “سبايكوميلوس” (Spicomellus)، وهو أقدم نموذج معروف من مجموعة أنكيلوصورات، وهي فصيلة من الديناصورات العاشبة المدرعة التي عاشت قبل نحو 165 مليون سنة.

وكانت المعلومات السابقة عن هذا الديناصور مستندة إلى عظمة واحدة عُثر عليها في المغرب عام 2019، إلا أن اكتشاف متحجرات جديدة قرب مدينة بولمان المغربية أتاح للعلماء تكوين صورة أوضح عن بنيته الفريدة.

وبيّن الباحثون أن الأشواك العظمية كانت تبرز مباشرة من الأضلاع والرقبة، وهو تركيب غير مألوف في أي نوع آخر من الفقاريات الحية أو المنقرضة.

وقال البروفيسور ريتشارد بتلر من جامعة برمنغهام وأحد المشاركين في البحث، إن هذا الاكتشاف يمثل “أحد أكثر الاكتشافات غرابة في عالم الديناصورات”، مضيفًا أن خصائص الديناصور تُظهر تنوعًا تطوريًا لم يكن معروفًا من قبل.

ومن جانبها، وصفت الباحثة سوزانا ميدمنت من متحف التاريخ الطبيعي في لندن المتحجرات بأنها “غريبة جدًا ومثيرة للاهتمام”، مشيرةً إلى أن نتائج الدراسة “تُعيد تشكيل فهم العلماء لتطور الديناصورات المدرعة عبر العصور”.

وأضافت ميدمنت أن الدرع العظمي الذي كان يستخدمه ديناصور سبايكوميلوس لأغراض الدفاع عن النفس، ربما تطوّر لاحقًا ليُستخدم أيضًا في الجذب للتزاوج أو لإبعاد المنافسين، ما يعكس سلوكًا معقدًا وغير متوقع لدى هذا الكائن المنقرض.