اغرب 10 صور فى العالم تم التقاطها على مر التاريخ

للتاريخ دائماً عبق وسحر يلهم الأجيال القادمة،يحث الخيال على القراءة عن أبطال وبطلات الأيام الماضية ، والحروب المروعة ، ومآسي السفن العظيمة التي غرقت والكوارث واسعة النطاق غير المتوقعة.

تمت كتابة العديد من الروايات التاريخية حول الأحداث الفاصلة التي غيرت مجرى التاريخ ،وبالطبع ، حتى في ذلك الوقت ، تم التقاط الصور لتوثيق لحظات معينة أو أشخاص فى الوقت المناسب.

في هذه القائمة ، بعض الصور الرائعة التي تم التقاطها على مدار 200 عام ماضية ، قد يكون بعضها أقل شهرة من البعض الآخر ، لكن جميعها يحمل فى طياته قصص عظيمة ومؤثرة.

1 – تمثال أبو الهول بالجيزة

تم بناء تمثال أبو الهول بالجيزة منذ أكثر من 4500 عام ، أي قبل اختراع التصوير الفوتوغرافي في عام 1826 بآلاف السنين حرفيًا. ومنذ ذلك الحين ، تم التقاط الكثير من صور أبو الهول وأهرامات الجيزة من قبل أشخاص أتوا من جميع انحاء العالم لرؤية هذه المعالم المهيبة بأنفسهم.كجزء مما يُعتقد أنه أول مجموعة من الصور الملتقطة للتمثال ، التقط ماكسيم دو كامب صورة لأبو الهول ، مع رؤية الأهرامات في الخلفية ، في عام 1849.

في تلك المرحلة ، كانت منطقة صدر أبو الهول هى التى تظهر فقط وكشفت صورة أخرى التقطت في عام 1860 أن الحفريات كشفت عن المزيد من جسم التمثال.

اليوم ، أبو الهول مرئي بالكامل ، بما في ذلك ذيله الذي يلتف حول جسمه ويمتد إلى مخلبه الخلفي الأيمن.

2 – روعة الضريح

تم بناء ضريح تاج محل المذهل من قبل الإمبراطور المغولي شاه جهان في عام 1632 للاحتفاظ بقبر زوجته ممتاز محل. بعد وفاة جهان ، تم دفن رفاته أيضًا في مقبرة داخل الضريح.

أخذت هذه الحكاية منعطفًا مروعًا عندما بدأت الأسطورة تروج أن شاه جيهان قطع أيدي جميع الحرفيين والبنائين الذين عملوا في تاج محل للتأكد من أنهم لن يستطيعون تكرار جماله في أى مكان آخر في العالم.

التقط الدكتور جون موراي الصور الأولى من نوعها للضريح بين عامي 1858 و 1862. تُظهر أول صورة لتاج محل منظرًا جانبيًا للمبنى مع تدفق نهر يامونا أمامه.

3 – قوارب بحيرة يلوستون

تعد حديقة يلوستون الوطنية موطنًا للبحيرة التى تحمل نفس الأسم ، وهي أكبر كتلة مائية في الحديقة. شهدت عصور ما قبل التاريخ الأمريكيين الأصليين يملأون الغابات والوديان المحيطة بالبحيرة ، مع “جون كولتر” أول مسافر أوروبي وجد البحيرة خلال القرن التاسع عشر، تمت إضافة جسر صيد في عام 1902 ، ولكنه أغلق للصيد في عام 1973 بعد الانخفاض السريع في اعداد سمك السلمون المرقط.

في عام 1871 ، أبحر أول قارب في مياه بحيرة يلوستون، أبحر “آني ” إلى جزيرة ستيفنسون في 29 يوليو 1871 وكان عبارة عن قارب صغير بطول 12 قدمًا. احتوى القارب على الركاب: جيمس ستيفنسون وهنرى دبليو إليوت.

4 – صور فان جوخ المثيرة للجدل

يشتهر فنسنت فان جوخ بلوحاته الجميلة كما يشتهر بقطع أذنه. رسم فان جوخ عددًا كبيراً من اللوحات الذاتية ، لكنه لم يلتقط سوى صورتين لنفسه طوال حياته.عُرضت إحدى الصور في معرض عام 1957 ، ادعى خلاله الباحث البلجيكي “مارك إيدو ترالبوت” أنها صور فان جوخ البالغ من العمر 13 عامًا. ومع ذلك ، في عام 2014 ، استخدم برنامج تلفزيوني هولندي تقنية التصوير لتغيير العمر لصورة فان جوخ ومقارنتها بالصورة الأخرى للفنان ، التي تم التقاطها عندما كان في التاسعة عشرة من عمره. وتبين أن الصور غير متطابقة. تناول متحف فان جوخ الأمر وخلص إلى أن الشاب البالغ من العمر 19 عامًا كان بلا شك فان جوخ ، لكنه لم يستطع إثبات بشكل قاطع أن صورة الطفل البالغ من العمر 13 عامًا هي صورة الفنان بالفعل. يعتقد العديد من الخبراء الآن أن الصورة التي تجسد فان جوخ في سن المراهقة ، هى في الواقع تصور شقيقه ، ثيو فان جوخ.

5 – حفريات الديناصورات الساحرة

سحرت حفريات الديناصورات سكان العالم لفترة طويلة. وقد خطت كتب عن هذه المخلوقات العملاقة وأنتجت أفلامًا تظهرها بكل مجدها السابق.

في عام 1898 ، كشفت الحفريات في تكوين جيولوجي في أوروبا ، عن العديد من العظام التي تنتمي إلى ستيجوصور وهو نوع من الديناصورات اكلة الأعشاب.

التقط عالم الجيولوجيا ، إميل سافال ، عدة صور لعملية التنقيب وأصبحت أقدم الصور الباقية من حفريات الديناصورات في أوروبا،حيث وجد كتلة صلبة من الحجر الجيري على الشاطئ، احتوت الكتلة على عظام متحجرة ، وبعد أن أبلغ متحف التاريخ الطبيعي في لوهافر ، تم التأكيد على أن العظام تنتمي إلى ديناصور.

6 – فرس النهر المبتسم

تم اصطياد فرس النهر الرضيع اللطيف من على جزيرة في النيل الأبيض وتم التبرع به لإنجلترا مقابل كلاب الغزلان والكلاب السلوقية في عام 1850. وصل “أوباش” ، الذى سمي على اسم الجزيرة التي تم العثور عليه فيها إلى لندن وسط هتافات العديد من المتفرجين المتحمسين.

شهد منزله الجديد فى حدائق الحيوان ، تضاعف عدد الزوار بين عشية وضحاها. بدا “أوباش” وكأنه يبتسم كلما أخذ غفوة ، وكان من أوائل الحيوانات التى حصلت على شهرة واسعة وأول فرس نهر يصل إلى بريطانيا الفيكتورية.

هرب أوباش من حديقة الحيوان في وقت ما ، وتقول الجكاية أن حارس حديقة الحيوان قد تم تقييده كطعم للمساعدة في جذب فرس النهر للعودة إلى القفص. أُرسل فرس النهر الثاني إلى حديقة الحيوان عام 1854 ، وهى انثى تسمى “اديلا”.

أنجب أوباش وأديلا ذرية بعد 16 عامًا ، لكن المأساة حدثت عندما مات عجولهما الأولين بعد الولادة بفترة وجيزة. ولد عجل ثالث اسمه “جاى فوكس” عام 1872 .

7 – تلفريك جبل تيبل

ملأ جبل “تيبل” في كيب تاون الزوار بالرهبة والذهول لمئات السنين. في عام 1790 ، أصبحت الليدي “آن بارنارد” أول امرأة من كيب تاون تتسلق القمة في وقت كان من الممكن فيه القيام بذلك فقط سيرًا على الأقدام.

في عام 1912 ، بدأت التخطيط لإنشاء كابل في أعلى الجبل ،و في 4 أكتوبر 1929 ، تم افتتاح التلفريك رسميًا. منذ ذلك الحين ، استقل أكثر من 20 مليون شخص التلفريك إلى القمة ، بما في ذلك أرنولد شوارزنيجر و أوبرا وينفري وكذلك السير إدموند هيلاري وجورج لوي.

بدت أول عربة تلفريك صنعت الطريق إلى الجبل وكأنها صندوق خشبي به نوافذ ،واذا نظرت إليها اليوم ، فهي لا توحي بقدرتها على نقل مجموعة من الناس إلى أعلى جبل تيبل الضخم.ومع ذلك ، خلال تاريخها الطويل ، احتفظ التلفريك بسجل أمان بنسبة 100٪ مع عدم وقوع حوادث منذ إنشائه.

8 – بين فكى الموت

هناك عدد كبير من الصور التي التقطت رعب ومأساة الحرب، بعض هذه الصور تجسد الآثار الدموية للمعارك ، بينما تظهر صور أخرى الآثار النفسية التي تركتها الحروب المختلفة على الجنود وعائلاتهم.

تم التقاط العديد من الصور أثناء العمل وهي تعكس ليس فقط الظروف الرهيبة التي كان على الجنود أن يعيشوا فيها ، ولكن أيضًا الأعمال المرعبة التي لم يكن لديهم خيار سوى القيام بها.

في 6 يونيو 1944 ، التقط “روبرت ف.سارجنت” صورة لجنود أمريكيين ينزلون من زوارق في شاطئ أوماها خلال الحرب العالمية الثانية. أُطلق على الصورة اسم “سيارات الأجرة إلى الجحيم – والعودة – بين فكي الموت” وكان التعليق الأصلي يقول: “ينطلق الغزاة الأمريكيون من منحدر بارجة هبوط مأهولة بخفر السواحل ليخوضوا تلك المعارك الخطرة الأخيرة إلى شاطئ نورماندي .

اكتسبت هذه الصورة سمعة كونها واحدة من أشهر صور الانزال فى نورماندى حيث قُتل ما يقرب من 10 الاف جندي تم دفنهم في مقبرة نورماندي الأمريكية التي تقع على جرف يطل على شاطئ أوماها. ولم يتم العثور على جثث أكثر من 1500 جندى.

9 – توازن على قمة العالم

إذا كان لديك خوف من المرتفعات ، فقد لا تستمتع بالنظر إلى هذه الصورة.قام كل من “جارلى سميث” و “جيويل واديك” و “جيمى كاريجان” لاعبى الأكروبات بأداء فقرة شجاعة على قمة الحافة في الطابق 86 من مبنى الأمباير ستيت في 21 أغسطس 1934. وقد أظهر الشباب الملقب بـ ” الثرى جاكسونز” عملية توازن معقدة بلغت ذروتها فى لحظات ثبات تشبه النحت البشري.

10 – الكنغر في مصر

هذه حقا صورة فريدة من نوعها. لا يمكن رؤية أهرامات الجيزة خلف صفوف الجنود فحسب ، بل إن أحد الجنود منحنيًا أمام كنغر.

تم تهريب حيوانات الكنغر والحيوانات الأخرى في جميع أنحاء العالم خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية من قبل القوات الأسترالية التي كانت فخورة بخدمة أستراليا.

هكذا نجح الكنغر في هذه الصورة في الوصول إلى مصر. حتى أن بعض الجنود قاموا بتهريب حيوانات الكوالا والبوسوم.

انزعج الكثير من المصريين من رؤية الجرابيات في بلادهم وخافوا منهم بشدة ، حتى علموا أن حيوان الكنغر غير ضار ما لم يتم استفزازه.