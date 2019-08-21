اغرب فنادق في العالم التي يمكن ان تراها منها فندق تحت الماء

يبحث بعض المسافرين دائما عن كافة الخدمات التي يحتاجونها من الفندق فى فترة السفر وخاصة الطعام، والبعض الآخر يبحث عن الموقع المميز والمتعة في الفنادق، ولهؤلاء الذين يعشقون المتعة والمغامرة يقدم موقع نجوم مصرية مجموعة من الفنادق الغريبة والممتعة واغرب فنادق في العالم.

منتج بكستا دي أوكو

يقع منتجع كوستا دي أوكو في دولة الأرجنتين، تم إقامته بين مزارع العنب الارجنتية، وتم بنائه من الخرسانة والزجاج فقط.

فندق مادونا

يقع فندق مادونا فى كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعد من الفنادق الغريبة حول العالم وتكمن غرابته في شكل الغرف بداخله حيث ان لكل غرفة شكل مختلف تماما عن الغرفة الأخرى، فهناك غرفة تسمى غرفة رجل الكهف و اخرى بالعالم القديم وهكذا، تتميز الغرف بتنوع اشكالها وطرازها.

فندق كهف التركي

تم بناء الفندق التركي المسمي بـ “كهف” داخل بعض الكهوف التركية التى تقع داخل الجبال، والتي تم إستخدامها للعبادة في العصر البيزنطي من قبل الرهبان منذ ألف سنة.

فندق Woodland Park

يقع هذا الفندق في نيوزيلندا، ويعد من اغرب الفنادق حول العالم والغريب به أنه عبارة عن اربعة من الفنادق، حيث تم بناء الفندق الاول به على شكل طائرة، والثاني على شكل قطار، والثالث على شكل مركب،اما الفندق الرابع فيسمي فنادق الموبيت، ومن الغريب أن المقيم فى الفندق الأول على سبيل المثال يمكنه الاختيار فى النوم بين غرفة القيادة او الذيل فى الطائرة، وهكذا في غرف باقي الفنادق الثلاث.

فندق Utter Inn

يقع الفندق في بحيرة مالارين، بدولة السويد، ويعد من اغرب 10 فنادق في العالم مشروع لتحفة فنية تم اختراعها من قِبل جينبرغ ميكائيل، وتم بناؤه على شكل منزل يتوسط حديقة ويقع في منتصف بحيرة مالارين، وتقع غرف الفندق تحت الماء بثلاثة امتار، ويوجد داخل الفندق وغرفه العديد من النوافذ لمشاهدة الاسماء داخل البحيرة.