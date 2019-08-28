اعرف ما يحدث في المصارعة الحرة تمثيل ام حقيقة

يتسائل الكثيرون، هل المصارعة الحرة حقيقة ام تمثيل؟، المصارعة الإحترافية هي جزء من برنامج معد له سابقاً، فتأثير الأحداث والسيناريو والنص المكتوب، لكن الكثير من المباريات تنطوي على التنفيذ الحقيقي والحركات التي تم التدرب عليها جيداً، والمصارعة الحرة للمحترفين إلى حداً كبير، برنامج ترفيهي مكتوب، نشاهد فيه دمج بين المصارعة الحقيقية، والعرض الترفيهي، وغيرها من الفنون القتالية، مثل فنون الدفاع عن النفس.

بشكل أوضح مصارعة المحترفين، مزيج بين البرنامج التليفزيوني المكتوب، والرياضة وفنون الأداء، لذلك توصف رسمياً بأنها رياضة ترفيهية.

ويتضمن سيناريو البرنامج، ماسوف يقوله المصارعون، والحركات التي سوف يقومون بها، والتوقيت، كما يعلم الحكام الذين سوف يقومون به، بالتنسيق مع المصارعين، ومسألة من سوف يفوز؟، والطريقة التي سوف يفوز بها، كذلك ردود الأفعال كلها منصوص عليها في السيناريو، على الرغم من أنه ، يتم الإعداد المسبق لمجريات الأحداث.

إلا أن هناك بعض المباريات الخصة بـ المصارعة الحرة ، قد تكون فيها الأحداث حقيقية، فقد يخبر المصارع زميله، نوعية الحركة التي سوف يقوم بها أو التي سوف يتلاقاها، لكن عند البدأ، يغير المصارع خطته، حيث يؤدي الحركة بشكل مختلف ومبالغ فيه.

والسؤال هنا، هل يؤذي المصارعون بعضهم البعض؟

المصارعون في المصارعة الحرة لا يؤذون بعضهم البعض عن قصد، لكن البعض قد يصاب بأذى خلال العنف الجسدي، يقوم المصارعون بحركات معينه بطريقة تجعل العرض يبدو واقعياً دون إذاء بعضهم البعض، لكن أحياناً، تقع بعض الحوادث، على سبيل المثال، سوف يضرب المصارع، مصارع آخر بقبضة مفتوحه مع الطرق على الأرض، وذلك لإصدار صوت اللكمة، في حين أن المصارع الآخر، سوف يبالغ في ردة فعل إليه، بالشعور بالألم، لكسب أهتمام وتفاعل الجمهور والمشاهدين