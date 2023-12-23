ابتلعته أفعى أناكوندا عملاقة وخرج حي.. في واقعة أغرب من الخيال

في حادثة غريبة ومثيرة للجدل، نجا رجل من الهلاك بأن يصبح طعام مهضوم، بعد أن ابتلعته أفعى أناكوندا عملاقة في غابات الأمازون.

وبحسب ما ورد كان الرجل يدعى “ريتشارد هارتس” وهو صياد أفاع، وكان يسير على ضفاف النهر للبحث أفاع أو حتى أناكوندا متوسطة أو صغيرة عندما هاجمته الأفعى العملاقة فجأة، حيث ألتفت الأفعى بجسدها حول الرجل، وبدأت في عصره بقوة كبيرة.

يقول ريتشارد شعرت حينها بالألم الشديد وكأن عظامي تتكسر، وقبل أن أفقد وعيي شعرت بشيء غريب يحدث، حيث بدأ جسدي في التمدد بشكل غريب.

وعندما استفاق الصياد كانت الأفعى قد ابتلعته، حيث وجد نفسه في أحشاء الأفعى، كما كان جسده قد نما بشكل كبير حسب روايته، وأنه كان قادرا على تحريك أطرافه داخل الأفعى ويأخذ أنفاسا بصعوبة بالغة كما شعر أن الأفعى تتحرك به في الغابة.

بعد فترة بسيطة من الوقت توقفت حيث وجدت الأفعى مكانا آمنا، ووضعت ريتشارد فيه ثم ابتعدت وتركته في هذا المكان بالغابة.

خرج ريتشارد من أحشاء الأفعى، وكان على قيد الحياة كما كان مرعوبا ومندهشا وغير مصدق ما حدث له وأنه نجا من موت محقق، ولم يستطع تفسير كيف نجح في البقاء على قيد الحياة.

عدة نظريات لتفسير ما حدث

لم يعرف أحد كيف نجح ريتشارد في البقاء على قيد الحياة، لكن هناك بعض التفسيرات المحتملة.

إحدى النظريات هي أن ريتشارد قد تمكن من البقاء على قيد الحياة بسبب جسده المرن، حيث إن أفاعي للأناكوندا معروفة بقدرتها على ابتلاع فريسة أكبر من حجمها، وربما كان جسد ريتشارد مرنا بما يكفي ليتناسب مع أحشاء الأفعى.

رواية أخرى أكدت أن الأفعى قد تكون قد ابتلعت ريتشارد عن طريق الخطأ، ربما كانت الأفعى تبحث عن فريسة أخرى، ولم تدرك حجم ريتشارد.

قصة نجاة مذهلة

ومهما كانت السبب، فإن قصة ريتشارد تعد قصة نجاة مذهلة، كما أنها في ذات الوقت قصة مثيرة للجدل، وهناك بعض الناس الذين يعتقدون أنها مجرد خيال ومع ذلك، هناك بعض الأدلة التي تدعم القصة، بما في ذلك الإبلاغ عن حالات أخرى لأشخاص ابتلعتهم أفاعي أناكوندا، وقدرة الأفاعي على التمدد بشكل كبير.