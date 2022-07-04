إلى عشاق الحيوانات.. تعرف على القط مانكس وأبرز صفاته وأنواعه

يعتبر من السلالات المحلية التي تعود إلى جزيرة “مان” التي تقع بين أيرلندا وانجلترا، ويسمى أيضا «القط الأرنب» بسبب مشيته التي تشبه كثيراً مشية الأرنب، فهو يختلف عن باقي الأنواع الأخرى من القطط، فهو بلا ذيل، ولديه شعر خفيف ولامع تماما مثل الأرنب، وأرجله الأماميتين أقصر قليلا من أرجله الخلفيتين، وجسمه ممتلئ وخصره واسع، وله ظهر مقوس قليلا، وعيونه كبيرة، وحجمه بين المتوسط والكبير، وله خدود بارزه، ورأسه مستدير وأذناه صغيرتين، لكن للقط مانكس سلوك اجتماعي فريد عن باقي القطط الأخرى، فهو يحب العيش مع البشر واللعب معهم والاختلاط بهم أكثر الوقت، لكن في ذات الوقت يخجل من الغرباء.

أبرز صفات القط مانكس

وزن مانكس يتراوح بين 4 : 6 كيلو جرام، وتتميز بجسد دائري الشكل.

قط زكي، بل يعد من أزكى القطط على الإطلاق، وله القدرة على التكيف في أي بيئة بسهولة، ويمكنه أن يفهم سوء المعاملة أو التجاهل، ولذلك لا يجب تجاهله.

القط مانكس تحب الأطفال كثيرا، وتحب الجلوس معهم واللعب، وتقوم بالقفز مسافات كبيرة.

لفرائها ألوان مختلفة، ومنه الأبيض، ومعطفها قصير بعض الأحيان وكثيف غالبا، لكن نسيج الشعر الخارجي صلب.

أشهر أنواع مانكس هي:

قط الرمبي: وهو من النوع الذي ليس له ذيل إطلاقا، وغالبا ما يكون محل الذيل خصلة شعر.

القط تاسمان: طول ذيله قصير، وفراءه مجعدا، وأماكن تواجده في استراليا ونيوزيلندا.

القط ستمبي: ويصل طول ذيله إلى 3 سم، ويمتد ذيله من العظام الموجودة في العمود الفقري.

الناهض: أو ما يسمونه بالقط المتعرج، وتم تسميته بذلك لوجود نتوء من الغضاريف تحت فراءه، ويمكن رؤيته عندما يرفع القط طرفه الخلفي.

وتجدر الإشارة في نهاية الموضوع إلى أن القط مانكس تم استخدامه كشعار وطني وتم وضع صوره على العملة الوطنية لجزيرة “مان”، وتظهر صورة مانكس على عملة صادرة عام 1970، والتي تم تصنيعها من النحاس والفضة.