إطعام الحمام ممنوع في إيطاليا وإنقاذ الناس يعرضك للعقوبة في الصين، تعرف على أغرب القوانين في العالم

تضع كل دولة القوانين الخاصة بها بما يتماشى مع عاداتها وتقاليدها والأديان المنتشرة فيها، وتوجد بعض القوانين الغريبة المبالغ فيها والتي تعتبر قوانين غريبة بالنسبة للآخرين أما من يعيشون في تلك الدول فقد يعتبرونها أمرا اعتياديا ومنطقيا، إليك في هذا المقال بعضا من أغرب القوانين الموجودة حول العالم.

إغلاق الهواتف أثناء المناسبات في أستراليا:

تصل غرامة الإزعاج أثناء حفلات الزفاف أو الجنائز في أستراليا الى ما يعادل 10,000 دولار امريكي، إذا حضرت حفلا للزواج أو حضرت جنازة في أستراليا فيفضل إن تبقي هاتفك مغلقا لتجنب مثل هذه الغرامات الباهظة.

غسيل السيارات في الشوارع “ترينيداد وتوباغو”:

تمنع دولة ترينيداد وتوباغو غسل السيارات في الشارع العام وتفرض الدولة غرامة قدرها 200 دولار أمريكي على كل من يفعل ذلك، قد يواجه من يقوم بغسل سيارته في الشارع عقوبة السجن لمدة شهر.

السيارات الخضراء ممنوعة في نيجيريا:

يقتصر اللون الأخضر على سيارات الجيش فقط والمركبات العسكرية في نيجيريا، أما المركبات المدنية فيمنع طلاؤها باللون الأخضر.

استخدام المراحيض في إسكتلندا:

بموجب القانون الإسكتلندي لا يمكنك منع أي شخص من استخدام المرحاض الخاص بك إذا طلب منك ذلك.

صيد أسماك السالمون ممنوع في ويلز:

تمنع السلطات الويلزية صيد أسماك السالمون وتعاقب الحكومة من يقوم بصيد تلك الأسماك بالسجن وتصل أقصى مدة للعقوبة إلى عامين.

القتال بالوسائد في ألمانيا:

تمنع الحكومة الألمانية العبث بالوسائد ويشمل ذلك المزاح عن طريق الضرب بالوسائد وذلك بسبب بعض حالات الوفاة التي سجلت بتلك الطريقة حيث قام أحدهم بخنق رفيقه بالوسادة حتى الموت.

المايكرويف محظور في كوريا الشمالية:

تشتهر دولة كوريا الشمالية بوضع قوانين صارمة فيما يخص التكنولوجيا، من أغرب القوانين الموجودة في كوريا الشمالية هي ان استخدام جهاز المايكرويف ممنوع.

اطعام الحمام ممنوع في إيطاليا:

لا يجب عليك اطعام الطيور وبالأخص الحمام في إيطاليا وذلك بسبب فضلاته، تقول الحكومة الإيطالية أن نظيف فضلات الطيور يكلف 275 يورو سنويا لكل مواطن.

عدم احتجاز اللصوص في هولندا:

إذا هاجمك أحد اللصوص في هولندا يجرم عليك القانون احتجازه بحيث أن ذلك يعتبر حرمانا من الحرية ويجب عليك تركه ويهرب حتى لا تضع نفسك في مواجهة القانون.

لا تنقذ شخصاً غرق في البحر “الصين”

يؤمن الصينيون بالمصير، يجب ألا تتدخل في ذلك وإلا فان ذلك قد يكلفك عقوبة.