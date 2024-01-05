عجائب وغرائب

إديني عمر وأرميني في البحر… واقعة أغرب من الخيال لصياد أصعب أوقات حياته بالمحيط

مهران الصعيدي

في واقعة غريبة ومدهشة، تم إنقاذ صياد نيوزيلندي من المحيط بعدما سقط في الماء وأمضى حوالي 24 ساعة هناك.
كان الصياد في رحلة صيد بمفرده عندما وقعت الحادثة، حيث قام باصطياده سمكة من نوع مارلن بمركبة قبالة شواطئ شبه جزيرة كورومانديل على الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا يوم الثلاثاء الماضي.

وبينما كان يصطاد السمكة سقط في الماء وجرفته المياه بعيدا داخل المحيط، حيث حركته التيارات بعيدا عن قاربه ولم يتمكن من العودة إليه، ليقضى الرجل ليلة صعبة جدا وباردة في المحيط وأصبح منهكا لدرجة أنه لم يستطع السباحة بعد ذلك.
وخلال وجوده في الماء، اقتربت السمكة القرش منه لفحصه ثم غادرت.

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إديني عمر وأرميني في البحر… واقعة أغرب من الخيال لصياد أصعب أوقات حياته بالمحيط – صورة أرشيفية مصدرها جوجل

استخدام الساعة كحيلة من الصياد للنجاة

في بعد ظهر اليوم التالي، لاحظ ثلاثة صيادين آخرين في المنطقة انعكاسا غير عادي في الماء وقرروا التحقق منه، حيث اكتشفوا أنه الرجل الذي ظل يصارع الموت طوال 24 ساعة وأنه كان يحاول بشكل يائس أن لفت انتباههم باستخدام انعكاس الشمس على ساعته، أملا في النجاة.

الشرطة… ما حدث للرجل معجزة حقيقية

فيما أعتبر رقيب الشرطة ويل هاميلتون أن نجاة الصياد بعد تلك التجربة تعد معجزة حقيقية.
وأشاد بالرجال الثلاثة الذين سارعوا بإنقاذه، معتبرا أنه لولا تدخلهم السريع لكانت النتيجة كارثية، حيث واجه الرجل الموت مرات عدة سواء بالفقد في المياه، ومصارعة الأمواج ودرجة الحرارة الباردة وخاصة طوال الليل، والأكثر هو محاولة إحدى أسماك القرش التهامه ولكنها شمته وتركته، ليتأكد المثل القائل أعطني عمرا وألقني بالبحر.

 


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عن الكاتب:
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مهران الصعيدي

كاتب صحفى، متخصص فى المجال الصحفى والإعلامى، لأكثر من ٢٥ عام.
القدرة على تحليل البيانات، وصياغة الأخبار والمحتوى فى العديد من المجالات، بطريقة إحترافية وبسيطة.

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