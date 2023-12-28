أمطار الباحة ترسم مشاهد طبيعية مبهجة

شهدت منطقة الباحة هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، مما أدى إلى جريان عدد من الأودية والشعاب، وأضفى جمالاً على الطبيعة ورسم لوحة خلابة.

مشاهد طبيعية مبهجة-مصدر الصورة: واس

مدينة الباحة

وشملت الأمطار مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والقرى والمندق. كما شملت المخواة وغامد الزناد وقلوه والحجرة، والمراكز التابعة لها وعددًا من متنزهاتها.

جريان عدد من الأودية

وفي مدينة عرعر بالحدود الشمالية والقرى التابعة لها شهدت أيضا جريان عدد من الأودية والشعاب عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها اليومين الماضيين. كما أضفى الضباب الذي خيّم على عرعر منذ ساعات الصباح الأولى اليوم، جمالاً على طبيعة المكان ورسم لوحة خلابة.

هطول أمطار خفيفة

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم الخميس، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية تشمل: الجبيل، الدمام، بقيق، الأحساء. وذلك من يوم الجمعة إلى يوم السبت، الموافق 29/ 12/ 2023م إلى 30/ 12/ 2023م.

وبنفس السياق حذر الدفاع المدني المواطنين من تغيرات الأحوال الجوية، وشدد على الجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.