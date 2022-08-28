عجائب وغرائب

أكثر 10 مطارات أمانا في العالم لسنة 2022

محمودي حبيب

ما هي أكثر المطارات أمانا في العالم لسنة 2022؟ التحقق من مدى أمان المطار قبل السفر يمكن أن يجعل السفر أكثر متعة , على الرغم من وجود ترتيبات أمنية صارمة في المطارات إلا أن هذه المطارات العشرة حصلت على جائزة أكثر المطارات أمانا في العالم لهذا العام , حصل مطار سيول إنتشون على جائزة أكثر مطار أمن في العالم , متقدما على مطار زيورخ الذي حل في المركز الثاني و مطار كانساي الدولي في المرتبة الثالثة , في هذا المقال يمكنك التحقق من قائمة أكثر 10 مطارات أمانا في العالم .

Seoul_incheon_airport

1. مطار سيول إنتشون

Seoul_incheon_airport
Seoul_incheon_airport

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يعد مطار إنتشون الدولي أكثر المطارات أمانا في العالم لسنة 2022 و هو أكبر مطار في كوريا الجنوبية , كما أنه المطار الرئيسي الذي يخدم منطقة العاصمة سيول و واحد من أكبر المطارات و أكثرها إزدحاما في العالم . تم تصنيف مطار إنتشون الدولي على أنه رابع أفضل مطار في العالم من قبل سكاي تراكس (شركة متخصصة بتصنيف  و تقييم درجة الخطوط الجوية) .

بالاضافة إلى ذلك صنفت سكاي تراكس المطار على أنه أفضل مطار عبور دولي في العالم و واحد من أنظف المطارات في العالم , كما أن المطار هو أحد مطارات سكاي تراكس ذات الخمس نجوم و حصل أيضا على جائزة أكثر المطارات أمانا في العالم , يتصدر مطار إنتشون الدولي الترتيب كل عام و يحتل المرتبة الافضل في جميع أنحاء العالم من عام 2005 إلى 2011 من قبل مجلس المطارات الدولي (ACI) .

2. مطار زيورخ

Zurich_Airport
Zurich_Airport

مطار زيورخ هو أكبر مطار دولي في سويسرا و واحد من أكثر 10 مطارات أمانا في العالم , و هو أيضا المحور الرئيسي للخطوط الجوية الدولية السويسرية .

فريق إطفاء المطار مسؤول عن مطافحة الحرائق في مطار زيورخ و هو في وضع الاستعداد على مدار الساعة في حالة الطاوارئ وفقا للمعايير الدولية , يجب أن يتمكن الفريق من الوصول إلى أي مكان في أرض المطار على مساحة 880 هكتارا في مدة لا تزيد عن ثلاث دقائق .

في منطقة زيورخ بدأت الحركة الجوية المدنية و العسكرية المختلطة من عام 1909 فصاعدا في مطار زيورخ في الشمال الشرقي من المدينة , و قد هبطت أول رحلة دولية من سويسرا في هذا المطار في 21 يوليو 1921 .

3. مطار كانساي

Kansai-airport
Kansai-airport

تم تصنيف مطار كانساي الدولي على أنه ثالث أكثر المطارات أمانا في العالم لسنة 2022 و هو المطار الدولي الرئيسي في منطقة أوساكا الكبرى في اليابان و أقرب مطار دولي لمدن أوساكا و كيوتو و كوبي .

بالاضافة إلى ذلك تم إفتتاح مطار كانساي في 4 سبتمبر 1994 لتخفيف الازدحام عن مطار أوساكا الدولي الاصلي . في عام 2016 استخدم 25.2 مليون مسافر المطار مما يجعله يحتل المرتبة 30 من حيث الإزدحام في أسيا و ثالث أكثر المطارات إزدحاما في اليابان , في عام 2020 حصل مطار كانساي على جائزة “Skytrax” لأفضل موظفي المطارات في أسيا و أفضل موظفي المطارات في العالم و أفضل مطار في العالم لتسليم الامتعة .

4. مطار شانغي سنغافورة

Singapore-Changi
Singapore-Changi

حصل مطار شانغي في سنغافورة على أكثر من 620 جائزة منذ إفتتاحه , بما في ذلك 28 جائزة “أفضل مطار” في عام 2019 وحده , إنه مطار مدني دولي رئيسي يخدم سنغافورة و واحد من أكبر مراكز النقل في أسيا , تم تصنيف المطار حاليا كواحد من أفضل المطارات في العالم من قبل “Skytrax” .

إعتبارا من نوفمبر 2020 يخدم مطار شانغي أكثر من 100 شركة طيران إلى 400 مدينة في حوالي 100 دولة و منطقة حول العالم , بالاضافة إلى ذلك تصل أكثر من 7400 رحلة طيران إلى مطار شانغي كل أسبوع و تغادر رحلة واحدة كل 80 ثانية .

بالإضافة إلى ذلك بالنسبة لأرقام العام الكاملة لسنة 2019 التي نشرها المطار تعامل المطار مع 68 مليون مسافر و هو أكبر عدد في تاريخه البالغ 38 عاما , مما يجعله سابع أكثر المطارات إزدحاما في العالم من حيث حركة الركاب الدولية و ثالث أكثر المطارات إزدحاما في أسيا .

5. مطار هونغ كونغ

Hong_Kong_International_Airport
Hong_Kong_International_Airport

مطار هونغ كونغ الدولي هو المطار الرئيسي في هونغ كونغ و قد تم بناؤه على جزيرة تشيك لاب كوك في هونغ كونغ , تم تصنيفه في المرتبة الخامسة من بين أكثر المطارات أمانا في العالم من قبل “Skytrax” , و قد بدأ العمل منذ سنة 1998 و يعد مطار هونغ كونغ الدولي أحد أكبر مراكز الشحن العابر و مراكز الركاب و البوابات إلى وجهات في هونغ كونغ و الصين و أسيا و العالم , المطار هو بوابة الشحن الاكثر إزدحاما في العالم و واحد من أكثر مطارات الركاب إزدحاما في العالم , إنه أحد أكبر مباني الركاب في العالم .

بالاضافة إلى ذلك يعد المطار أحد مراكز تحالف Oneworld و أحد محاور الشحن في اسيا و المحيط  الهادئ لشركة UPS Airlines , إنه مركز محوري للعديد من شركات الطيران بما في ذلك الخطوط الجوية الصينية و خطوط طيران شرق الصين و تستخدمه كل من الخطوط الجوية السنغافورية و الخطوط الجوية الاثيوبية كنقطة توقف لرحلاتها .

6. مطار طوكيو هانيدا

haneda-airport
haneda-airport

أصبح مطار طوكيو هانيدا الدولي سادس أكثر المطارات أمانا في العالم بحلول عام 2022 , و هو واحد من مطارين دوليين يخدمان منطقة طوكيو الكبرى و الاخر مطار ناريتا الدولي , يعمل المطار كقاعدة أساسة لشركتي طيران محليتين رئيسيتين في اليابان و هما الخطوط الجوية اليابانية و خطوط أول نيبون الجوية بالإضافة إلى خطوط “إير دو” و “سكايارك إيرلانز” و “سولاسيد إير” و “ستار فلاير” , يقع هذا المطار في أوتا بطوكيو على بعد 15 كيلومترا جنوب محطة طوكيو .

إعتبارا من عام 2021  صنفت سكاي تراكس مطار هانيدا على أنه ثاني أفضل مطار بعد مطار حمد الدولي في قطر و أنظف و أفضل مطار محلي في العالم , محتفظا بلقبه منذ عام 2020 .

7. مطار طوكيو ناريتا

Narita_Airport
Narita_Airport

مطار ناريتا الدولي هو واحد من أثنين من المطارات الدولية التي تخدم منطقة طوكيو الكبرى و الأخر هو مطار هانيدا (HND) , تم إختيار مطار ناريتا في المرتبة السابعة بين أفضل 10 مطارات في العالم لسنة 2022 من قبل “Skytrax” . يقع مطار ناريتا في تشيبا على بعد حوالي 60 كيلومترا شرق وسط طوكيو , مطار ناريتا هو أكثر المطارات إزدحاما  بالمسافرين الدوليين و حركة الشحن الدولية في اليابان .

في عام 2018 , كان لدى مطار ناريتا حوالي 33,4 مليون مسافر دولي و 2.2 مليون طن من البضائع الدولية , بالاضافة إلى ذلك كان مطار ناريتا أيضا ثاني أكثر المطارات إزدحاما في اليابان من حيث حركة الطائرات (بعد مطار هانيدا في طوكيو) و عاشر أكثر مراكز الشحن الجوي إزدحاما في العالم , المدرج الرئيسي الذي تبلغ مساحته 4000 متر يشترك في الرقم القياسي لأطول مدرج مع المدرج الثاني في مطار كانساي الدولي في أوساكا باليابان .

8. مطار تشوبو سنترير ناغويا

Chubu_Centrair
Chubu_Centrair

مطار تشوبو سنترير الدولي هو مطار دولي يقع على جزيرة إصطناعية في مدينة توكونامي على بعد 35 كيلومترا جنوب ناغويا في اليابان , حاز على جائزة ثامن أكثر المطارات أمانا في العالم في عام 2022 من قبل سكاي تراكس .

إستخدم 10.2 مليون شخص المطار في عام 2015 مما جعله ثامن أكثر المطارات إزدحاما في البلاد , و نقل 208000 طن من البضائع في عام 2015 , بالاضافة إلى ذلك يخدم مطار تشوبو سنترير ثالث أكبر منطقة حضرية في اليابان , حيث تعتبر هذه المنطقة مركز تصنيع رئيسي بالنسبة للعديد من الشركات كشركة تويوتا و ميتسوبيشي .

9. مطار كوبنهاغن

Copenhagen_airport
Copenhagen_airport

يحتل مطار كوبنهاجن المرتبة التاسعة بين أكثر 10 مطارات أمانا في العالم , و هو المطار الدولي الرئيسي الذي يخدم جزءا كبيرا من جنوب السويد بما في ذلك كوبنهاغن و الدنمارك و منطقة أوريسوند و سكانيا , إنه ثاني أكبر مطار في دول الشمال الاوروبي , قبل جائحة كوفيد-19 كان أكبر مطار في دول الشمال بحوالي 30.3 ميلون مسافر في عام 2019 , و هو أحد أقدم المطارات الدولية في أوروبا , إنه رابع أكثر المطارات إزدحاما في شمال أوروبا و أكثر المطارت إزدحاما بالمسافرين في الدول الاسكندنافية .

بالاضافة إلى ذلك كان يطلق على مطار كوبنهاغن في الاصل إسم مطار كاستروب , حيث يقع في بلدة كاستروب الصغيرة التي أصبحت الان جزءا من بلدية تارنبي , ايضا لا يزال الاسم الرسمي للمطار هو مطار كوبنهاغن كاستروب و ذلك لتمييزه عن مطار كوبنهاغن روسكيلد .

10. مطار روما فيوميتشينو

rome-fiumicino-airport
rome-fiumicino-airport

وفقا لـ Skytrax يعد مطار فيوميتشينو الدولي  عاشر أكثر المطارات أمانا في العالم , و هو مطار دولي في فيوميتشينو بإيطاليا يخدم منطقة روما , إنه أكثر المطارات إزدحاما في البلاد و هو الحادي عشر الاكثر إزدحاما في أوروبا و المرتبة 49 الأكثر إزدحاما في العالم , حيث يخدم أكثر من 43,5 مليون مسافر  و تبلغ مساحته 16 كيلومترا مربعا .

بالاضافة إلى ذلك تم إفتتاح المطار رسميا بمدرجين في 15 يناير 1961 , ليحل محل مطار روما شيامبينو الاصغر و الذي لا يزال في الخدمة للعمليات المحلية و التأجير إلى جانب بعض شركات الطيران منخفضة التكلفة , على الرغم من إفتتاحه رسميا في 1961 , كان مطار ليوناردو دا فينشي فيوميتشينو قيد الاستخدام بالفعل إعتبارا من 20 أغسطس 1960 , و كان هذا للمساعدة في تخفيف حركة المرور الجوية التي كانت مزدحمة في مطار روما شيامبينو خلال دورة الألعاب الاولمبية الصيفية لعام 1960 .

محمودي حبيب

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