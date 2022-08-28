أكثر 10 مطارات أمانا في العالم لسنة 2022

ما هي أكثر المطارات أمانا في العالم لسنة 2022؟ التحقق من مدى أمان المطار قبل السفر يمكن أن يجعل السفر أكثر متعة , على الرغم من وجود ترتيبات أمنية صارمة في المطارات إلا أن هذه المطارات العشرة حصلت على جائزة أكثر المطارات أمانا في العالم لهذا العام , حصل مطار سيول إنتشون على جائزة أكثر مطار أمن في العالم , متقدما على مطار زيورخ الذي حل في المركز الثاني و مطار كانساي الدولي في المرتبة الثالثة , في هذا المقال يمكنك التحقق من قائمة أكثر 10 مطارات أمانا في العالم .

1. مطار سيول إنتشون

يعد مطار إنتشون الدولي أكثر المطارات أمانا في العالم لسنة 2022 و هو أكبر مطار في كوريا الجنوبية , كما أنه المطار الرئيسي الذي يخدم منطقة العاصمة سيول و واحد من أكبر المطارات و أكثرها إزدحاما في العالم . تم تصنيف مطار إنتشون الدولي على أنه رابع أفضل مطار في العالم من قبل سكاي تراكس (شركة متخصصة بتصنيف و تقييم درجة الخطوط الجوية) .

بالاضافة إلى ذلك صنفت سكاي تراكس المطار على أنه أفضل مطار عبور دولي في العالم و واحد من أنظف المطارات في العالم , كما أن المطار هو أحد مطارات سكاي تراكس ذات الخمس نجوم و حصل أيضا على جائزة أكثر المطارات أمانا في العالم , يتصدر مطار إنتشون الدولي الترتيب كل عام و يحتل المرتبة الافضل في جميع أنحاء العالم من عام 2005 إلى 2011 من قبل مجلس المطارات الدولي (ACI) .

2. مطار زيورخ

مطار زيورخ هو أكبر مطار دولي في سويسرا و واحد من أكثر 10 مطارات أمانا في العالم , و هو أيضا المحور الرئيسي للخطوط الجوية الدولية السويسرية .

فريق إطفاء المطار مسؤول عن مطافحة الحرائق في مطار زيورخ و هو في وضع الاستعداد على مدار الساعة في حالة الطاوارئ وفقا للمعايير الدولية , يجب أن يتمكن الفريق من الوصول إلى أي مكان في أرض المطار على مساحة 880 هكتارا في مدة لا تزيد عن ثلاث دقائق .

في منطقة زيورخ بدأت الحركة الجوية المدنية و العسكرية المختلطة من عام 1909 فصاعدا في مطار زيورخ في الشمال الشرقي من المدينة , و قد هبطت أول رحلة دولية من سويسرا في هذا المطار في 21 يوليو 1921 .

3. مطار كانساي

تم تصنيف مطار كانساي الدولي على أنه ثالث أكثر المطارات أمانا في العالم لسنة 2022 و هو المطار الدولي الرئيسي في منطقة أوساكا الكبرى في اليابان و أقرب مطار دولي لمدن أوساكا و كيوتو و كوبي .

بالاضافة إلى ذلك تم إفتتاح مطار كانساي في 4 سبتمبر 1994 لتخفيف الازدحام عن مطار أوساكا الدولي الاصلي . في عام 2016 استخدم 25.2 مليون مسافر المطار مما يجعله يحتل المرتبة 30 من حيث الإزدحام في أسيا و ثالث أكثر المطارات إزدحاما في اليابان , في عام 2020 حصل مطار كانساي على جائزة “Skytrax” لأفضل موظفي المطارات في أسيا و أفضل موظفي المطارات في العالم و أفضل مطار في العالم لتسليم الامتعة .

4. مطار شانغي سنغافورة

حصل مطار شانغي في سنغافورة على أكثر من 620 جائزة منذ إفتتاحه , بما في ذلك 28 جائزة “أفضل مطار” في عام 2019 وحده , إنه مطار مدني دولي رئيسي يخدم سنغافورة و واحد من أكبر مراكز النقل في أسيا , تم تصنيف المطار حاليا كواحد من أفضل المطارات في العالم من قبل “Skytrax” .

إعتبارا من نوفمبر 2020 يخدم مطار شانغي أكثر من 100 شركة طيران إلى 400 مدينة في حوالي 100 دولة و منطقة حول العالم , بالاضافة إلى ذلك تصل أكثر من 7400 رحلة طيران إلى مطار شانغي كل أسبوع و تغادر رحلة واحدة كل 80 ثانية .

بالإضافة إلى ذلك بالنسبة لأرقام العام الكاملة لسنة 2019 التي نشرها المطار تعامل المطار مع 68 مليون مسافر و هو أكبر عدد في تاريخه البالغ 38 عاما , مما يجعله سابع أكثر المطارات إزدحاما في العالم من حيث حركة الركاب الدولية و ثالث أكثر المطارات إزدحاما في أسيا .

5. مطار هونغ كونغ

مطار هونغ كونغ الدولي هو المطار الرئيسي في هونغ كونغ و قد تم بناؤه على جزيرة تشيك لاب كوك في هونغ كونغ , تم تصنيفه في المرتبة الخامسة من بين أكثر المطارات أمانا في العالم من قبل “Skytrax” , و قد بدأ العمل منذ سنة 1998 و يعد مطار هونغ كونغ الدولي أحد أكبر مراكز الشحن العابر و مراكز الركاب و البوابات إلى وجهات في هونغ كونغ و الصين و أسيا و العالم , المطار هو بوابة الشحن الاكثر إزدحاما في العالم و واحد من أكثر مطارات الركاب إزدحاما في العالم , إنه أحد أكبر مباني الركاب في العالم .

بالاضافة إلى ذلك يعد المطار أحد مراكز تحالف Oneworld و أحد محاور الشحن في اسيا و المحيط الهادئ لشركة UPS Airlines , إنه مركز محوري للعديد من شركات الطيران بما في ذلك الخطوط الجوية الصينية و خطوط طيران شرق الصين و تستخدمه كل من الخطوط الجوية السنغافورية و الخطوط الجوية الاثيوبية كنقطة توقف لرحلاتها .

6. مطار طوكيو هانيدا

أصبح مطار طوكيو هانيدا الدولي سادس أكثر المطارات أمانا في العالم بحلول عام 2022 , و هو واحد من مطارين دوليين يخدمان منطقة طوكيو الكبرى و الاخر مطار ناريتا الدولي , يعمل المطار كقاعدة أساسة لشركتي طيران محليتين رئيسيتين في اليابان و هما الخطوط الجوية اليابانية و خطوط أول نيبون الجوية بالإضافة إلى خطوط “إير دو” و “سكايارك إيرلانز” و “سولاسيد إير” و “ستار فلاير” , يقع هذا المطار في أوتا بطوكيو على بعد 15 كيلومترا جنوب محطة طوكيو .

إعتبارا من عام 2021 صنفت سكاي تراكس مطار هانيدا على أنه ثاني أفضل مطار بعد مطار حمد الدولي في قطر و أنظف و أفضل مطار محلي في العالم , محتفظا بلقبه منذ عام 2020 .

7. مطار طوكيو ناريتا

مطار ناريتا الدولي هو واحد من أثنين من المطارات الدولية التي تخدم منطقة طوكيو الكبرى و الأخر هو مطار هانيدا (HND) , تم إختيار مطار ناريتا في المرتبة السابعة بين أفضل 10 مطارات في العالم لسنة 2022 من قبل “Skytrax” . يقع مطار ناريتا في تشيبا على بعد حوالي 60 كيلومترا شرق وسط طوكيو , مطار ناريتا هو أكثر المطارات إزدحاما بالمسافرين الدوليين و حركة الشحن الدولية في اليابان .

في عام 2018 , كان لدى مطار ناريتا حوالي 33,4 مليون مسافر دولي و 2.2 مليون طن من البضائع الدولية , بالاضافة إلى ذلك كان مطار ناريتا أيضا ثاني أكثر المطارات إزدحاما في اليابان من حيث حركة الطائرات (بعد مطار هانيدا في طوكيو) و عاشر أكثر مراكز الشحن الجوي إزدحاما في العالم , المدرج الرئيسي الذي تبلغ مساحته 4000 متر يشترك في الرقم القياسي لأطول مدرج مع المدرج الثاني في مطار كانساي الدولي في أوساكا باليابان .

8. مطار تشوبو سنترير ناغويا

مطار تشوبو سنترير الدولي هو مطار دولي يقع على جزيرة إصطناعية في مدينة توكونامي على بعد 35 كيلومترا جنوب ناغويا في اليابان , حاز على جائزة ثامن أكثر المطارات أمانا في العالم في عام 2022 من قبل سكاي تراكس .

إستخدم 10.2 مليون شخص المطار في عام 2015 مما جعله ثامن أكثر المطارات إزدحاما في البلاد , و نقل 208000 طن من البضائع في عام 2015 , بالاضافة إلى ذلك يخدم مطار تشوبو سنترير ثالث أكبر منطقة حضرية في اليابان , حيث تعتبر هذه المنطقة مركز تصنيع رئيسي بالنسبة للعديد من الشركات كشركة تويوتا و ميتسوبيشي .

9. مطار كوبنهاغن

يحتل مطار كوبنهاجن المرتبة التاسعة بين أكثر 10 مطارات أمانا في العالم , و هو المطار الدولي الرئيسي الذي يخدم جزءا كبيرا من جنوب السويد بما في ذلك كوبنهاغن و الدنمارك و منطقة أوريسوند و سكانيا , إنه ثاني أكبر مطار في دول الشمال الاوروبي , قبل جائحة كوفيد-19 كان أكبر مطار في دول الشمال بحوالي 30.3 ميلون مسافر في عام 2019 , و هو أحد أقدم المطارات الدولية في أوروبا , إنه رابع أكثر المطارات إزدحاما في شمال أوروبا و أكثر المطارت إزدحاما بالمسافرين في الدول الاسكندنافية .

بالاضافة إلى ذلك كان يطلق على مطار كوبنهاغن في الاصل إسم مطار كاستروب , حيث يقع في بلدة كاستروب الصغيرة التي أصبحت الان جزءا من بلدية تارنبي , ايضا لا يزال الاسم الرسمي للمطار هو مطار كوبنهاغن كاستروب و ذلك لتمييزه عن مطار كوبنهاغن روسكيلد .

10. مطار روما فيوميتشينو

وفقا لـ Skytrax يعد مطار فيوميتشينو الدولي عاشر أكثر المطارات أمانا في العالم , و هو مطار دولي في فيوميتشينو بإيطاليا يخدم منطقة روما , إنه أكثر المطارات إزدحاما في البلاد و هو الحادي عشر الاكثر إزدحاما في أوروبا و المرتبة 49 الأكثر إزدحاما في العالم , حيث يخدم أكثر من 43,5 مليون مسافر و تبلغ مساحته 16 كيلومترا مربعا .

بالاضافة إلى ذلك تم إفتتاح المطار رسميا بمدرجين في 15 يناير 1961 , ليحل محل مطار روما شيامبينو الاصغر و الذي لا يزال في الخدمة للعمليات المحلية و التأجير إلى جانب بعض شركات الطيران منخفضة التكلفة , على الرغم من إفتتاحه رسميا في 1961 , كان مطار ليوناردو دا فينشي فيوميتشينو قيد الاستخدام بالفعل إعتبارا من 20 أغسطس 1960 , و كان هذا للمساعدة في تخفيف حركة المرور الجوية التي كانت مزدحمة في مطار روما شيامبينو خلال دورة الألعاب الاولمبية الصيفية لعام 1960 .