أقوى ثعبان كهربائي يتم اكتشافه في حوض الأمازون

ما مدى قوة هذا الثعبان وأين تم أكتشافه :







Electrophorus voltai هذا الثعبان الجديد تبلغ قوة صدمته الكهربائية حوالي 850 فولت و هو رقم أعلى كثيرا مقارنتا بالرقم القياسي القديم الذي بلغ تقريبا 650 فولت , Electrophorus voltai هو الثعبان المكتشف حديثا, و هو من ضمن الصنفان الجديدان لثعابين البحر وهو ما يضعف أنواعهم الى 3 أنواع مختلفة.







يصل متوسط الطول لهذا الثعبان متر و 30 سنتيمتر أكبر ثعبان, تم حساب طوله Electrophorus يقرب 170 سنتيمتر ,وقال ديفيد دي سانتانا ، الباحث الرئيسي, في متحف سميثسونيان الوطني للتاريخ الطبيعي “تنمو هذه الأسماك لتكون طولها من سبعة إلى ثمانية أقدام”. “إذا استطعت اكتشاف سمكة جديدة بطول ثمانية أقدام بعد 250 عامًا من الاستكشاف العلمي ، فهل يمكنك أن تتخيل ماتحمله في هذه المنطقة؟”

انهار الحوض الامازوني هي الحاضن :

يعيش الثعبان الجديد في وديان وانهار الحوض الامازوني شمالا حيث يكون الماء غنيًا بالأكسجين و في الاغلب يكون له توصيل منخفض (<30 μScm).

في أمريكا الجنوبية وخاصتا الامازون من المعروف أن هناك تقريبا 250 نوع من الأسماك البحرية المولدة للكهرباء التي تعيش هناك و بالرغم من ذلك فأن الثعابين البحرية تستعمل قوتها الكهربائية للدفاع عن نفسها و البحث عن بعضها .







استنادا الى عدة دراسات جينية بينت أن هذه الفصيلة من الثعابين التي تعتبر خطيرة و القوية بدأت في التطور منذ ما يقارب سبعة ملايين عام.

تطور هذا الثعبان :

يعتقد أيضا حسب تحليل الدراسات الحديثة أن الثعابين E. voltai و E. electricus قد انفصلا منذ ما يقارب 3.5 مليون عام في نفس الوقت التي تغيرت فيه معالم نهر الأمازون و مجاريه ليعبر المرتفعات ليصل E. voltai الى المناطق ذات التوصيل المنخفض و لكن مع مرور الوقت تطور هذا الثعبان و بلغت صدمته الممية نحو 850 فولت و هي كفيلة بالقضاء على اي شئ فورا.