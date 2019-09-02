أغرب 9 أفكار مجنونه نجحت بالفعل في إنقاذ حياة أشخاص

قبل التطرق إلى الـ 9 أفكار مجنونه بالتفصيل، فإن الكثير منا يعتقد بأن المشكلات الأكثر تعقدياً والصعاب، يقتصر حلها على مجموعة من العباقرة والمتميزين، ولكن ليس بالضروري أن يكون الإنسان عبقري ليقدمحلاً مناسباً، والحقيقة أن في بعض المواقف التي تعرض عليك تلزمك بأن تفكر وكأنك عبقري، أهلاً بكم في مقال جديد، سوف نقدم لحضراتكم نحو الـ 9 أفكار وحلول مجنونة، لكنها قد نجحت.

المرايا العاكسه لضوء الشمس في فيانيلا

إنها قرية جبلية صغيرة تقع في ضواحي إيطالي، هذة القرية لا ترى ضوء الشمس لمدة 48 يوماً متواصلاً على مدار العام، وذلك نظراً لوقوع القرية بين الجبال، حيث تكسوها القمم الجبليةوتحجب عنها الشمس، فكر أهل القرية في تثبيت مرايا ضخمة لكي تعكس أشعة الشمس على قلب القرية، ويتم التحكم بهذة المرايا عن طريق أجهزة تحكم لضبط اتجاه إنعكاس الشمس، وبالفعل نجحت هذة الفكرة، وكانت قرية فيانيلا هي أول من فكر واخترع هذة الفكرةعام 2006.

الكمبيوتر العملاق.. سوبر كمبيوتر

صنعت القوات الجويةالأمريكية جهاز كمبيوتر عملاق يضم أكثر من نحو الـ 1000 لعبة فيديو، إن أمتلاك سوبر كمبيوتر مثل هذا طبعاً يعد امتيازاً رائعاً في الأوقات الآنيه، ولكنه أيضاً ذو تكلفه عاليه جداً، ولكي يقلل من هذة التكلفه قرر مركز الأبحاث لدي القوات الجوية صنع جهاز بلاي ستيشن 3، لا يقل أبداً عن الخصائص الموجودة والمتوافرة في هذا الكمبيوتر العملاق، نعم بالفعل طبق الباحثون التكنولوجيا الموجودة في ألعاب الفيديو المتوافرة في الأسواق، وقاموا بتصميم جهاز به الخصائص، ويكون في متناول يد الجميع، وهو ما سمي بلاي ستيشن 3، ويضم حوالي الـ 1760 لعبه، وكان قد بلغت تكلفة هذا النظام حوالي الـ مليوني دولار أمريكي، وهي أقل بـ 10 أو 20 مرة من صنع هذا الكمبيوتر العملاق.