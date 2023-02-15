أغرب 5 فنادق في العالم وأكثرها تميزاً

هل فكرت يومًا في الإقامة في أغرب الفنادق وأكثرها تميزًا في العالم، من الغريب إلى الفخامة، سنلقي نظرة على أكثر الفنادق استثنائية حول العالم، ونوضح لكم تفاصيل أكثر عن أغرب مافيها، ولو كنت تبحث عن مغامرة لن تنساها أبدًا ، فمن المؤكد أن هذه الفنادق الفريدة سوف تتجاوز توقعاتك، لذا دعنا ننتقل ونتعرف على أغرب الفنادق وأكثرها تميزًا في العالم.

1-فندق Hackspett في السويد

إذا كنت ترغب في تجربة فريدة من نوعها في عطلتك المقبلة، يمكنك التفكير في الإقامة في فندق Hackspett الذي يقع في السويد، يقع هذا الفندق المكون من غرفة واحدة في شجرة بلوط يبلغ عمرها 130 عامًا، وقد تم إنشاؤه بواسطة الفنان ميكائيل جينبيرج في عام 1998، وتعلق الغرفة على ارتفاع 42 قدمًا في الهواء، وهي معلقة بالكابلات، لا تستخدم أي مسامير، ونزلاء الفندق يتم نقلهم لإقامتهم عبر نظام بكرة،خلال موسم الصيف يمكن للزوار الاستمتاع بالمناظر الخلابة للحديقة العامة وبحيرة مالارين أثناء الاستمتاع بإقامة ريفية مجهزة بمرحاض جاف ولكن بدون كهرباء أو تدفئة.

2-فندق Kakslauttanen في القطب الشمالي

يعتبر هو الوجهة المثالية للأزواج الذين يرغبون في تجربة عجائب وجمال الشفق القطبي من سرير دافئ، ويقع فندق Kakslauttanen في قلب منطقة فينيش لابلاند، ويوفر مجموعة من أماكن الإقامة، من الأكواخ الثلجية الزجاجية إلى الكبائن الخشبية التقليدية وحتى الأكواخ الثلجية خلال موسم الشفق القطب، ويمكن للضيوف مشاهدة المناظر الخلابة من الأكواخ الزجاجية الخاصة بهم، يحتوي الفندق أيضًا على عدد من وسائل الراحة والخدمات لمساعدة الضيوف على الاستمتاع بإقامتهم، بما في ذلك الساونا البخارية وأحواض الاستحمام الساخنة.

3-فندق Crane Hotel Faralda في أمستردام بهولندا

هو واحد من أكثر الفنادق تفرداً وإثارة في العالم، يقع على ضفة نهر، ويضم ثلاثة أجنحة فاخرة مذهلة من طابقين معلقة من رافعة بناء بجانب الرصيف،

يمكن للضيوف الإقامة في جناح “Free Spirit”، الذي يعلق على ارتفاع 114 قدمًا في الهواء

أو الجناح “السري” على ارتفاع 131 قدمًا عن الأرض

أو جناح “Mystique” الذي يبلغ ارتفاعه 147 قدمًا في الهواء

يحتوي كل جناح على منطقة معيشة وحمام خاص في الطابق الأول وغرف نوم في الثاني.

بالإضافة إلى الأجنحة المذهلة ، يمكن للضيوف أيضًا الاستمتاع بمسبح سبا على السطح العلوي، والقفز بالحبال

وصالة Sky High Panoramic المذهلة التي تقع على ارتفاع 49 قدمًا في الهواء المناظر من الفندق لا مثيل لها حيث تتغير البانوراما بجانب الماء حسب اتجاه الرياح

4-فندق No Man’s Land في بورتسموث ، إنجلترا

باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات شهرة للسياح في بورتسموث إنجلترا، وتعتبر قلعة نو مان (حصن سولينت) شهادة على الثقافة والتاريخ الإنجليزيين وتم بناء الحصن منذ ما يقرب من 160 عامًا، وكان يخدم غرضًا مزدوجًا للدفاع عن الساحل من الهجوم الفرنسي والعمل كمركز للنشاط البحري خلال العصر الفيكتوري، بعد إيقاف تشغيله في عام 1956، تم تحويل الحصن بنجاح إلى فندق فاخر من فئة الأربع نجوم أصبح وجهة شهيرة للسياح ورواد العطلات مع 23 جناحًا بغرفة نوم فاخرة وأحواض استحمام ساخنة وصالات وخيارات طعام غير رسمية ورسمية، يوفر No Man’s Fort مناظر خلابة للساحل الإنجليزي والفرنسي.

فندق Free Spirit Spheres شاطئ كواليكوم كولومبيا

هل تبحث عن تجربة إجازة فريدة إذن، قد تكون الإقامة في Free Spirit Spheres الموجودة في شاطئ Qualicum، كولومبيا، تقع هذه الكرات الخشبية المعلقة عالياً بين أشجار الغابات المطيرة المورقة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بهدوء تام، مخصصة للبالغين فقط وتقدم مجموعة من وسائل الراحة الحديثة، بما في ذلك الحمامات مع مراحيض السماد في الطابق الأرضي، والوجبات الخفيفة المجانية، والبياضات الطازجة، والساونا، والشواء، يأتي كل مجال مزودًا بمكبرات صوت وشبكة Wi-Fi مدمجة، مما يجعل من السهل الاسترخاء والانفصال عن الحياة اليومية لذلك إذا كنت تبحث عن تجربة إقامة فريدة في بيئة سلمية، فقد تكون Free Spirit Spheres هي المكان المثالي لك.