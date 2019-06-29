أغرب 9 ألغاز حيرت العلماء ولم يجدوا لها أي تفسير

عامًا بعد عامًا يتم اكتشاف ألغاز مفاجئة في جميع أنحاء كوكبنا، وفي نظامنا الشمسي، وحتى في الفراغ العميق في الفضاء الخارجي، تدفع تلك النتائج من فهمنا للواقع الذي نحياه، وغالبًا ما تتحدى المفاهيم الفيزيائية العالمية الراسخة، وعندما يكون هذا الاكتشاف خارج حدود فهمنا فإن أذكى الخبراء لا يستطيع أن يقدم دليلًا واحدًا على كيفية الحدوث، وإليك أشهر 10 ألغاز أربكت العلماء حديثًا.

ضوء الأشعة تحت الحمراء المنبعث من النجوم النابضة

النجم ” RX J0806.4-4123″ هو من ضمن مجموعة النجوم النابضة التي تدور حول نفسها وشديدة اللمعان، وتقع النجوم على بعد 3300 سنة ضوئية من الأرض وهي نجوم عالية الحرارة، وأبطأ مما يتوقع الفلكيون بالنسبة لأعمارهم، ويقوم هذا النجم بإصدار ضوء من الأشعة تحت الحمراء الغريبة تمامًا على العلماء.

وفي الوقت الذي لاحظت فيه مجموعة من علماء الفلك هذا النجم النابض باستخدام تلسكوب هابل الفضائي، لاحظوا أيضًا المنطقة الممتدة التي تبلغ حوالي 29 مليار كيلومتر (18 مليار ميل) من ضوء الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من النجم النابض.

ومن الواضح أن هناك شيئًا آخر يحدث مع هذا النجم النيوتروني حيث إن انبعاثات الأشعة تحت الحمراء أكبر من إنتاج النجم وحده، إذن ما هو مصدر هذه الطاقة ؟ اقترح العلماء نظريتين على الأقل : وجود سديم ، وقرص كبير من الغبار، ولكن لا يزال البحث مستمر لمعرفة سبب الطاقة الغريبة المنبعثة من النجم.

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