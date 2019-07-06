هل سمعت عن لغة الصفير أغرب اللغات في العالم اليوم وأقدمها، يتحدث أهل جزيرة جوميرا بهذه اللغة، في أعلى قمة في الجزيرة بإمكانك أن ترى المنازل التراثية القديمة، وناحية اليمين تجد الأشجار السوداء ومن بين الأشجار تسمع لغة الصفير الخاصة بالجزيرة دون غيرها، كانت هذه اللغة أقدم وسيلة للتواصل القديمة لدى السكان ولا تزال قيد الاستخدام لليوم، واللغة عبارة عن حرفين متحركين وأربعة حروف ساكنة من حروف اللغة الأسبانية، وهي اللغة المناسبة للوديان العميقة والأشجار الكبيرة هناك، وتنتقل اللغة لمسافة ميلين تقريبًا ولكن ما هي أصول هذه اللغة الغريبة:

أصول لغة الصفير أقدم اللغات في العالم

لا يوجد معلومات كافية عن أصول اللغة ولكن المتعارف عليه أنها وصلت للجزيرة مع المستوطنين الأوروبيين الأوائل بالجزيرة في القرن الخامس عشر الميلادي، كان السكان هناك يتواصلون مع بعضهم البعض من خلال الصفارات، ولكن بعد قدوم الأسبان للجزيرة استخدم سكان الجزيرة اللغة الأسبانية بديل للصفارات، واستخدم السكان اللغة على نطاق واسع.

ولكنهم ظلوا يستخدمون لغة الصفير في مواضع معينة أي أنها كانت واجب ضروري لتوصيل رسالة معينة، وخاصة أن المنازل كانت بعيدة عن بعضها البعض ولم يكن في ذلك الزمان هواتف للاتصال وكان التصفير أسهل بكثير من المشي وخاصة مع حدوث ظواهر طبيعية مثل اشتغال النيران.

ومع خمسينيات القرن المنصرم بدأت لغة الصفير في الاختفاء، وقد أجبرت الصعوبات المعيشية السكان للهجرة إلى فنزويلا، ومع التطور الحادث اليوم أصبحت اللغة مستخدم على نطاق ضيق، ومع نهاية عقد التسعينيات من القرن العشرين أصبح إلزاميًا تعليم اللغة في المدارس، واليوم تستخدم اللغة لجذب السياح للجزيرة وتشجيع السياحة وليست لغة تواصل .