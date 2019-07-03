هل فكرت يومًا في أغرب الأماكن السرية في أهم المعالم السياحية الشهيرة في العالم، هل تعلم بوجودها هل تعرف أن تمثال الحرية الشهير في أمريكا وبرج إيفل في فرنسا ما هما إلا معالم شهيرة تحتوي على غرف وأماكن سرية وخفيفة عن الأنظار ولكن أين توجد تلك الأماكن السياحية المخفية والغامضة

أغرب الأماكن السرية بالمعالم السياحية

إليك أغرب الأماكن السرية غير المتوقعة :

الغرفة السرية في جبل راشموا

من أهم مناطق الجذب السياحي في ولاية داكوتا منحوتات جبل راشموا ويُطلق عليها أيضًا “منحوتات ساوث داكوتا” والتي تضم تماثيل لرؤساء الولايات المتحدة الأربع جورج واشنطون وإبراهام لينكولن جيفرسون وروزفلت، للمبتكر جوتزون بورجلام، حيث أراد أن يقوم بعمل نقوش عن تاريخ أمريكا، ولكنه لم يفعل.

قام بنحت غرفة خلف رؤوس الرؤساء حتى تكون مخزنًا لوضع المستندات والأوراق المهمة، ولكن الغرفة انتهت بوفاته وظلت مغلقة وتم تغطية مدخلها بلوح صخري، وأصبحت بالفعل مخزنًا للوثائق واللوحات، وتضم بالفعل وثائق هامة مثل وثيقة إعلان الاستقلال، وثيقة دستور الولايات المتحدة الأصلي، ويمكن رؤية موقع تلك الغرفة خلف رأس إبراهام لينكولن ولكنها غير متاحة للجماهير.

الشرفة السرية في شعلة تمثال الحرية

قبل الحرب العالمية الأولى كان يُسمح لزوار تمثال الحرية، ولكن بعد حدوث أحد الحوادث في الجزيرة المجاوزة لنيويورك وقت الحرب، مما تسبب في تضرر الشعلة، ولهذا قررت القوات الأمريكية عدم فتح الشعلة مرة أخرى، ولكن لا تزال الشرفة موجودة في مكانها وسرية للبعض والبعض لا يعلم بوجودها.

غرفة برج إيفل السرية

قام مهندس برج إيفل جوستاف إيفل ببناء غرفة سرية له في البرج بالقرب من القمة، لتكون بمثابة أطلالة خاصة له من أعلى القمة على المدينة، وتلك الشقة اليوم متوفرة للإيجار ولكن لا يعلم الكثيرين عن وجودها، ويوجد بها تماثيل لبعض الأشخاص الذين قاموا بزيارتها.

الغرف الخضراء الموجودة أسفل الكولوسيوم

كانت بمثابة أنفاق استخدمها الرومان قديمًا كساحات للانتصار للمصارعون والحيوانات البرية وعُرفت باسم الغرف الموجودة تحت الأرض، ولكنها مغلقة اليوم أمام ملايين الزوار للمعلم.