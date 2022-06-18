أغبى 7 أرقام قياسية لم يفكر أحد في المنافسة عليها

توجد أرقام قياسية رائعة يود المرء لو يحالفه الحظ حتى يتمكن من تحطيم أحدها ويدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، في نفس الوقت توجد أرقام قياسية أخرى تعتبر غبية ولن يزعج أحد نفسه على الأغلب في محاولة تحطيم إحداها، إليك بعضاً من “أغبى” الأرقام القياسية التي تم تسجيلها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

الرقم القياسي العالمي في عدد مرات الدوران مثل المروحة:

حطم شاب يدعى “هاي غيانغ” الرقم القياسي لعدد الدورات المروحية بعدما تدلى من سقف منزله ممسكاً بجهاز شبيه بذلك الذي تُعلق به مراوح السقف لكنه مصمم لتحمل أوزان أثقل، تمكن الأسطورة هاي غيانغ من الالتفاف حول نفسه 148 مرة خلال دقيقة واحدة ليسجل رقماً قياسياً لم يفكر أحد في محاولة كسره.

سحب طائرة:

يعد هذا الرقم من أغرب الأرقام وأكثرها صعوبة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، قام قس يدعى كيفين فاست في عام 2009 بجر طائرة يزيد وزنها عن 416 رطلاً لمسافة 28 قدماً، يذكر أن للقس كيفين فاست والذي يعمل أيضاً كطبيب سجلات أخرى في جر الأوزان الثقيلة.

الرقم القياسي في عدد الدعاوى القضائية التي تم رفعها:

قام الأمريكي جوناثان لي ريتشارد برفع دعاوى قضائية ضد أكثر من 4,000 فرد ومؤسسة ويحمل الرقم القياسي في عدد الدعاوى القضائية التي تم رفعها في العالم، شملت قائمة لي ريتشارد كل من بيل غيتس والبابا بنديتكس السادس عشر وموسوعة غينيس التي رفع دعوىً قضائية ضدها بعدما أدرجته في قائمتها كصاحب رقم قياسي.

الرقم القياسي في أكل الأشياء غير القابلة للأكل:

يحمل الفرنسي ميشيل لوتيتو الرقم القياسي في تناول الأشياء غير القابلة للأكل وبالأخص المعادن، لوتيتو المتوفى في عام 2007 عن عمر يناهز 57 عاماً كان قد استهلك طائرة كاملة من طراز سيسنا 150 وتساعده حالة طبية نادرة ولد بها على القيام بتلك الأشياء، استهلك لوتيتو حتى وفاته حوالي 9 أطنان من المعادن.

الرقم القياسي في عدد عمليات التجميل:

تمتلك سيدة تدعى سيدني جاكسون الرقم القياسي في عدد عمليات التجميل وتقول بأنها خضعت لـ 52 عملية تجميل في حياتها وشملك تلك العمليات عمليات في الأنف وشد العينين وزراعة الخد والشفتين وشفط الدهون وعمليات في الفخذ وذلك ابتداءاً من عام 1988.

المشي على أجنحة الطائرات في الجو:

قد يعد هذا هو أغبى رقم قياسي مسجل على الإطلاق وهو الأخطر أيضاً، سجل الطيار توماس لاكي الرقم القياسي في القيام بمهارات استعراضية تتضمن المشي على جناحي الطائرة في الجو وكان قد أدى إحدى تلك العروض في عام 2013، يذكر أن الطيارين الاستعراضيين كانوا يقومون باستعراضات مماثلة لتلك في عشرينيات القرن الماضي لكن لم يتم رصدهم بواسطة موسوعة غينيس التي بدأت عام 1955.

أثقل عباءة مكونة من النحل:

قد تنزعج لمجرد اكتشافك وجود خلية نحل في إحدى زوايا منزلك ولن تفكر أبداً في محاولة تقليد هذا الرجل الصيني المدعو “روان ليانجينينج” والذي قرر تغطية جسده بأكثر من 673 ألف نحلة أي قرابة المليون، تزن تلك المجموعة من النحل حوالي 144 رطل وإذا حاول أحدهم القيام بشيء مماثل فقد يتعرض للسع عدة مرات وربما يشكل ذلك خطراً على حياته.