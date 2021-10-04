أشهر المغنيين والمسرحيين الذين باعوا أرواحهم للشيطان، شاهد كيف انتهى بهم الأمر

يعتقد الكثير من الناس حول العالم على اختلاف خلفياتهم الثقافية والحضارية بأن هناك بعض الناس ممن يقومون ببيع أرواحهم للشيطان مقابل منحهم قوىً خارقة أو قدرات لا تتوفر لدى عامة البشر، وسر ايمان الناس بذلك هو أن المخرجين ودور الإنتاج الفني يقومون بالاستثمار بملايين الدولارات في أفلام الرعب والخيال العلمي لإنتاج فيلم وربما فكرة قد تعلق في أذهان الكثير من الناس حتى يعتقد بعضهم أن الأمر حقيقة مسلم بها.

في هذه القائمة نقدم لكم بعضاً من المغنيين الذين باعوا روحهم للشيطان، وترتيبنا لهذه القائمة لا يعني أننا نحثك على التصديق بأن أحدهم قد يبيع روحه للشيطان فلك مطلق الحرية في تصديق الأمر أو اعتباره خرافة، والترتيب أدناه مبني على تصريحات أدلى بها المغنون أنفسهم مدعين بأنه باعوا أرواحهم للشيطان وربما قالوا ذلك لمجرد الرغبة في الشهرة مثلاً أو بغرض “تصدر التريند” وقتها.

مغنيين باعوا أرواحهم للشيطان:

سنوب دوج:

دعنا نتفق أولاً على أن مغني الراب الأمريكي “سنوب دوج” معتوه قليلاً، فسنوب دوج الى جانب ادمانه تعاطي المخدرات يعد مختلاً بعض الشيء إذا ما تعلق الأمر بالتصريحات الغبية التي يقدم على الادلاء بها بدون أدنى مسؤولية، وصرح سنوب من قبل بأنه باع روحه للشيطان بعدما استأذنه الأخير لفعل ذلك على حد تعبيره، ويقول سنوب ايضاً بأن الشيطان قد منحه الحياة الأزلية.

أعضاء فرقة The Rolling Stones:

تداول متابعو فرقة The Rolling Stones البريطانية الشهيرة شائعات تفيد بأن أعضاء الفرقة وهم برايان جونز وبيل وايمان وتشارلي واتس وميك جاغر وكيث ريتشاردز ينتمون لإحدى الجماعات الماسونية التي يشتهر أعضاءها ببيع أرواحهم للشيطان.

فيليب موسارد:

عاش الموسيقي الفرنسي موسارد بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر واشتهر بأسلوبه المثير للجدل في تقديم الأغاني والمسرحيات في تلك الفترة، واشتهر اسم فيليب موسارد دائماً بذكر طقوس عبادة الشيطان.

تومي جونسون:

هو عازف ومغني أمرييك وعضو في فرقة البلوز، يشاع بأن تومي جونسون قد باع روحه للشيطان لأنه تعلم كيفية العزف على آلة الجيتار بين يوم وليلة فقط، وقال أخوه بأن الشيطان الذي أخذ روح شقيقه هو السبب.

بوب ديلان:

صرح ديلان في إحدى المقابلات بأنه قد عقد اتفاقاً مع الشيطان لبيع روحه له، ويعرف ديلان على نطاق واسع بأنه المغني الذي باع روحه للشيطان.