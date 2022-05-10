أحدهم جر طائرة بنفسه وآخر أكلها، أصعب 5 أرقام قياسية يستحيل كسرها في العالم

هذا المقال غير مناسب لمن ينوون تحطيم إحدى الأرقام القياسية المسجلة، تتنوع سجلات موسوعة جينيس للأرقام القياسية المختصة بتسجيل أكبر الأرقام وأصعبها على الإطلاق والتي تكون في العادة صعبة التحقيق ولكنها ليست مستحيلة تماماً، في حالة قائمتنا هذه فالأرقام الواردة فيها مستحيلة وقد يعصب على القارئ تصديق أن هؤلاء الأشخاص في القائمة قد حققوها فعلاً، تعرف على أصعب وأكثر الأرقام القياسية استحالة في العالم.

أثقل وزن تم رفعه باللسان:

تمكن رجل أمريكي يدعى توماس بلاكثورن من رفع أكثر من 12 كيلو جراماً بلسانه فقط عام 2004، يقول الرجل أنه تدرب لمدة 6 سنوات ليحقق ذلك الرقم القياسي، ربط الرجل لسانه بأربعة خطاطيف ليتحمل وزناً يبغ 12 كيلو جرام وتمكن بالقعل من رفع ذلك الوزن بلسانه فقط بدون أن يتعرض لأي إصابة.

أطول مسافة جر:

تمكن الأمريكي كيفين فاست المشهور بقدرته الهائلة على جر الأشياء من جر طائرة تزن 55 طناً في عام 2009 لمسافة تقارب المتر، جر فاست طائرة من طراز ايرباص A320-200 في مدرج طيران بالعاصمة التايلندية بانغكوك وتحركت الطائرة من مكانها لمسافة 853.00 سنتمتر وتلك المسافة اعجازية بالطبع بالنسبة لطائرة تجارية تزن 55 طناً.

أكل المعادن:

يعتبر ميشيل لوتيتو الرجل الأكثر غرابة في قائمتنا بسبب هوايته الغريبة، يشتهر الفرنسي ميشيل لوتيتو بأكل المواد غير الغذائية مثل المعادن بمختلف أنواعها بالإضافة للنفايات والزجاج والمواد الأخرى، أكل ميشيل لوتيتو في حياته أكثر من 9 أطنان من المعادن فقط قبل أن يرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 57 عاماً لأسباب طبيعية، يحمل ميشيل لوتيتو الرقم القياسي في كمية المعادن التي قام بتناولها ويذكر بأنه كان قد تناول طائرة كاملة بمفرده من نوعية “سيسنا” الأمريكية المخصصة للاستعراضات الجوية ويذكر أنه عمل كطيار قبل أن يتحول لنجم عالمي.

أكبر مدة في وظيفة واحدة:

قبل أيام قليلة دخل المعمر البرازيلي والتر اورثمان موسوعة جينيس للأرقام القياسية برقم صعب آخر، استقال المعمر البرازيلي الذي يبلغ من العمر 100 عاماً من وظيفته في إحدى مصانع الأقمشة بعد 84 عاماً قضاها هناك وبذلك يكون أورثمان أكثر من قضى وقتاً في وظيفة واحدة في مؤسسة واحدة، بالتأكيد هذا الرقم هو أحد أصعب الأرقام في القائمة فلن يتمكن أحد من البقاء في نفس الوظيفة كل هذا الوقت وقد تصاب بالدهشة إذا علمت أن أحدهم قد أكمل للتو عامه العشرين في وظيفة ما ناهيك عن قرابة القرن من الزمان.

الرقم القياسي في الحصول على أكبر عدد من الأرقام القياسية:

مما لا شك فيه أن هذا الرقم هو الأصعب، لن تتمكن مهما حدث من تحقيق أكثر من بضعة ارقام قياسية في أي مجال كان لكن من المستحيل أن تحطم 550 رقماً قياسياً، يمتلك أشريتا فورمان الرقم القياسي في أكبر عدد من الأرقام القياسية المسجلة في موسوعة جينيس ومعظم تلك الأرقام كانت عبر القيام بقفزات متتالية بالإضافة لسجلات أخرى في قيادة الدراجات تحت الماء وموازنة زجاجة على رأسه لأطول فترة ممكنة وقطع البطيخ بسرعة وأشياء أخرى غريبة، أدت مطالبات أشخاص آخرين ادعوا أنهم حققوا نفس الأرقام القياسية لتقليص عدد الأرقام لـ 200 بدلاً من 550.