بالفيديو| أصالة ترقص مع زوجها الجديد فائق حسن.. والجمهور: ربنا يسعدكم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمطربة السورية أصالة نصري، وهي ترقص مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، بطريقة رومانسية.

وهو الفيديو الذي انتشر بشكل كبير بين محبي أصالة على السوشيال ميديا، الذين تفاعلوا معه بشدة متمنين السعادة لها مع زوجها الجديد.

وظهرت أصالة في الفيديو بفستان أبيض طويل مفتوح من الظهر، وأرتدى فائق حسن بذلة سوداء كلاسيكية، وذلك في إحدى السهرات وظهر عليها السعادة هي وزوجها أثناء رقصهما.

كانت أصالة قد أعلنت زواجها رسميًا من الشاعر العراقي فائق حسن، مدير أعمال المطرب ماجد المهندس، يوم 12 سبتمبر الماضي.

ويعتبر فائق حسن، هو الزوج الرابع لأصالة التي انفصلت مؤخرًا عن المخرج طارق العريان، والد توأمها آدم وعلي، وتعتبر أصالة هي الزوجة الثانية لفائق حسن، الذي تزوج لأول مرة عام 2009، وانفصل عن زوجته دون أن يكون بينهما أطفال.

أصالة نصري، واحدة من أشهر المطربات العربيات، بدأت مسيرتها الفنية منذ 1993 ومستمرة في النجاح حتى الآن، ومن أبرز ألبوماتها: “يا مجنون، ويمين الله، ومشتاقة، وقد الحروف، وعادي، وحياتي، ونص حالة، وشخصية عنيدة، و60 دقيقة حياة، ومهتمة بالتفاصيل، وفي قربك”.