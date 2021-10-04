بالفيديو.. استمع إلى أغنية عمرو دياب الجديدة “حلو التغيير” من ألبوم “عيشني”

طرح المطرب عمرو دياب، برومو أغنيته الجديدة “حلو التغيير” وهي إحدى أغنيات ألبوم “عيشني” المقرر طرحه قريبًا.

ونشرت القناة الرسمية على موقع “يوتيوب” لشركة “ناي” المملوكة للهضبة عمرو دياب، برومو الأغنية المقرر طرحها كاملة خلال أيام.

“حلو التغيير” من كلمات الشاعر: تامر حسين، وألحان: عزيز الشافعي، وتوزيع: توما، وديجيتال ماستر وميكساج: أمير محروس.

يذكر أن المطرب عمرو دياب، قد طرح في صيف 2021 ثلاث أغنيات، وهم بالترتيب “الدنيا بترقص” كلمات: ملاك عادل، وألحان: محمد يحيى، وتوزيع: أحمد إبراهيم، و”اتقل” كلمات: تامر حسين، وألحان: مدين، وتوزيع: أحمد إبراهيم، و”أحلى ونص” كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: محمد يحيى، وتوزيع: أحمد إبراهيم.

ويستعد الهضبة لطرح ثلاث أغنيات جديدة من ألبومه الجديد “عيشني”، وهم: “حلو التغيير، وأذواق، وعيشني”.

يذكر أن آخر ألبومات المطرب عمرو دياب، هو ألبوم “يا أنا يا لاء” الذي طرحه في أواخر العام الماضي وتكون من 12 أغنية، وهم: “يا أنا يا لاء، ومحسود، وشكرًا، وعايز أعمل زيك، وطبل، وبتهزر، وفاكرني يا حب، وأنا معاك، ويا دلعو، ومن العشم، ومحسود Remix، والجو جميل”.