بالفيديو.. استمع إلى أغنية عمرو دياب الجديدة “حلو التغيير” من ألبوم “عيشني”

بواسطة أسامة مقلد

طرح المطرب عمرو دياب، برومو أغنيته الجديدة “حلو التغيير” وهي إحدى أغنيات ألبوم “عيشني” المقرر طرحه قريبًا.

بالفيديو.. استمع إلى أغنية عمرو دياب الجديدة "حلو التغيير" من ألبوم "عيشني"

ونشرت القناة الرسمية على موقع “يوتيوب” لشركة “ناي” المملوكة للهضبة عمرو دياب، برومو الأغنية المقرر طرحها كاملة خلال أيام.

“حلو التغيير” من كلمات الشاعر: تامر حسين، وألحان: عزيز الشافعي، وتوزيع: توما، وديجيتال ماستر وميكساج: أمير محروس.

يذكر أن المطرب عمرو دياب، قد طرح في صيف 2021 ثلاث أغنيات، وهم بالترتيب “الدنيا بترقص” كلمات: ملاك عادل، وألحان: محمد يحيى، وتوزيع: أحمد إبراهيم، و”اتقل” كلمات: تامر حسين، وألحان: مدين، وتوزيع: أحمد إبراهيم، و”أحلى ونص” كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: محمد يحيى، وتوزيع: أحمد إبراهيم.

ويستعد الهضبة لطرح ثلاث أغنيات جديدة من ألبومه الجديد “عيشني”، وهم: “حلو التغيير، وأذواق، وعيشني”.

يذكر أن آخر ألبومات المطرب عمرو دياب، هو ألبوم “يا أنا يا لاء” الذي طرحه في أواخر العام الماضي وتكون من 12 أغنية، وهم: “يا أنا يا لاء، ومحسود، وشكرًا، وعايز أعمل زيك، وطبل، وبتهزر، وفاكرني يا حب، وأنا معاك، ويا دلعو، ومن العشم، ومحسود Remix، والجو جميل”.



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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

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