كلمات أغنية سابوك – أصالة | Assala – Sabouk

كلمات اغنية سابوك – أصالة. يقدم لكم موقع نجوم مصرية كلمات اغنية سابوك اصالة بعد أن طرحت الفنانة السورية أصالة نصري أغنيتها “جداً جداً”، منذ يومين وطرحها لأغنية حاجة متخصكش منذ أسبوع تعود الفنانة لطرح أغنية جديدة، وفيديو كليب جديد بعنوان “سابوك”، وقد حققت أغنية الفنانة أصالة الأخيرة جداً جداً أكثر من 1 مليون مشاهدة على اليوتيوب ونال فيديو كليب الاغنية 38 ألف تسجيل إعجاب

وخلال دقائق من عرض وطرح الفنانة أصالة نصري أغنية سابوك نالت الأغنية العديد من تسجيلات الإعجاب وحصدت الاغنية أكثر من 15 ألف مشاهدة خلال دقائق فقط من عرض الأغنية، وفي زيادة مع كل دقيقة، وقد قامت الفنانة أصالة بتعيين عد تنازلي لطرح أغنية سابوك منذ الأمس لتشويق جمهورها وإثارة حماسهم وقامت الفنانة بطرح ألبومها في قربك كامل على تطبيق deezer طبقا لما قالته الفنانة في تويتة على حسابها على تويتر

ألبوم “في قربك” للفنانة أصالة

قامت الفنانة أصالة بطرح باقي أغاني ألبومها في قربك اليوم وتعيين عد تنازلي لبعض أغاني الألبوم لعرضها لأول مرة خلال دقائق على قناة الفنانة الرسمية على اليوتيوب والتي يبلغ عدد المشتركين بها 2.5 مليون مشترك تقريباً، ونالت أغاني الألبوم حتى الآن إعجاب، ورضى جمهور الفنانة أصالة نصري ومن المتوقع نجاح باقي أغاني الألبوم التي سيتم طرحها بسبب جمهور الفنانة الواسع في مصر، والوطن العربي كافة كما أنها من أشهر الفنانات في الوطن العربي كما أنها تتميز بخامة صوت جميلة، ومميزة، وقوية، وكان من المقرر إصدار أغنية جابو سيرته في الساعة الــ 3 ظهراً من يوم 27/8/2019 على قناة الفنانة أصالة على اليوتيوب لذلك نقدم لكم كلمات اغنية سابوك للفنانة أصالة

أغاني ألبوم في قربك

كلمات اغنية سابوك للفنانة أصالة

ﺳﺎﺑوك ..

وﻣﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﻗﻠﺑﻲ ﻣش دول اﻟﻠﻲ ھﺎﯾﺑﻛوك ..

دي ﻧﺎس ﻣن ﻛﺗر ﻗﺳوﺗﮭﺎ ..

دﻋﯾﺗﻠك رﺑﻧﺎ ﯾﻧﺳوك ..دي ﻧﺎس ﯾﺎ ﻗﻠﺑﻲ اﺧرﺗﮭﺎ ..

ﻣﻛﺳب ﻟﯾﻧﺎ ﺧﺳﺎرﺗﮭﺎ ..

دي ﻧﺎس ﻗﻠﺗﮭﺎ ﻓﻰ اﻟدﻧﯾﺎاااادي ﻧﻌﻣﮫ وﻓﺿل ..

ﺑﯾﺎﺧدوا وﺑس ﻣﺎﺑﯾدوش ..

وﻟو ﻗدروا ﻣﺎﺑﯾﺧﻠوش .

وﺟودھم ﻣن اﻻﺳﺎس ﻏﻠطﮫ وﻗﻠﺔ ﻋﻘل ….

ازﻋل ﺑس ع اﻟﻠﻰ ﯾروح

ﻣن اﻟﻧﺎس اﻟﻠﻰ ﺑﯾﺣﺑوك ﺳﺎﺑوك ..

وﻣﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﻗﻠﺑﻲ ﻣش دول اﻟﻠﻲ ھﺎﯾﺑﻛوك ..

دي ﻧﺎس ﻣن ﻛﺗر ﻗﺳوﺗﮭﺎ ..

دﻋﯾﺗﻠك رﺑﻧﺎ ﯾﻧﺳوك ..

ﻓداك ..

ﺑﺳﯾطﮫ ﯾﺎ ﻗﻠﺑﻲ وﺑﺗﺣﺻل ﻛﺗﯾر وﯾﺎك ..

ده ﻣش اول ﻗرﯾب ﯾﺑﻌد .

وﻻ اول ﺣﺑﯾب ﯾﻧﺳﺎك ..

دي ﻧﺎس ﯾﺎ ﻗﻠﺑﻲ اﺧرﺗﮭﺎ ..

ﻣﻛﺳب ﻟﯾﻧﺎ ﺧﺳﺎرﺗﮭﺎ ..

دي ﻧﺎس ﻗﻠﺗﮭﺎ ﻓﻰ اﻟدﻧﯾﺎاااادي ﻧﻌﻣﮫ وﻓﺿل ..

ﺑﯾﺎﺧدوا وﺑس ﻣﺎﺑﯾدوش ..

وﻟو ﻗدروا ﻣﺎﺑﯾﺧﻠوش ..

وﺟودھم ﻣن اﻻﺳﺎس ﻏﻠطﮫ ….

ازﻋل ﺑس ع اﻟﻠﻰ ﯾروح

ﻣن اﻟﻧﺎس اﻟﻠﻰ ﺑﯾﺣﺑوك

فيديو كليب اغنية سابوك أصالة

كلمات : جمال الخولى ألحان : احمد العدل توزيع : عادل حقى

سوف نقدم لكم فى موقع نجوم مصرية كلمات أجدد الأغاني وفيديو كليب الأغنية وأداء الأغنية

ويمكنكم تقديم نقدكم للمقال عن طريق ترك تعليق أو التواصل معي على الفيس بوكأو تويتر

← إقرأ أيضاً: