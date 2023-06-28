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يحيا السهيرة مفاجأة جو اشقر ومحمد أسامة في العيد   

محمد عبد الصبور

طرح المطرب اللبناني جو اشقر ومحمد أسامة اغنيتهما الجديدة يحيا الشهيرة بطريقة الفيديو كليب تزامنا مع عيد الاضحى المبارك على منصات الاغاني المختلفة بجانب طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والتي تجمعها سويا لاول مرة

- صورة 1 - يحيا السهيرة مفاجأة جو اشقر ومحمد أسامة في العيد   

«يحيا السهيرة» هي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع يحيي يوسف، ومن انتاج شركة pmg لمالكها المنتج تامر عبد المنعم , وانتهي من تصويرها مطلع الشهر الحالي ليتم طرحها مع عيد الاضحى .

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المطرب جو أشقر ومحمد اسامه
المطرب جو أشقر ومحمد اسامه هو

فيما يحضر محمد أسامة لاغنية جديدة ستكون ديو أيضًا مع المطرب الشعبي محمود الليثي وستصدر بشكل دعائي لأحد الأفلام في صيف 2023.

وانتهي أسامة مؤخرا من تسجيل أغنية تحمل اسم سوبر هيرو محمد ويتعاون فيها مع الملحن الشهير عزيز الشافعي وهي من كلمات مودي نبيل وتوزيع أمين نبيل.

لينك الأغنية

https://youtu.be/Iy5qYeaTOE8

محمد عبد الصبور

كاتب صحفى ، معد برامج ، بكالوريوس إعلام ، عضو اتحاد الصحفيين العرب

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