هيدي كرم ترفض حذف الفيديو المثير للجدل.. وتلقن منتقديها درسًا بفيديو جديد

تصدر اسم الفنانة هيدي كرم، نتائج البحث في الساعات الأخيرة الماضية على محرك البحث الشهير “جوجل”، بسبب فيديو نشرته عبر حسابها على موقع “انستجرام” ظهرت فيه برفقة ابنها وهو يقوم ببعض التمارين.

وأثار الفيديو جدلًا كبيرًا بسبب أن نجلها حملها فوق ظهره وهو يؤدي التمارين الرياضية، مما عرضها للانتقادات اللاذعة من بعض متابعيها الذين علقوا بشكل سلبي وبكلمات جارحة.

ورفضت هيدي حذف الفيديو الذي يراه البعض غير مناسب، ودافعت عن نفسها معربة عن حزنها الشديد لما وصل به الحال من تفكير البعض بشكل خاطئ.

وظهرت هيدي، في فيديو جديد نشرته عبر خاصية القصص المصورة على حسابها، وصفت فيه أن أصحاب هذه التعليقات مرضى، وأن الفيديو الذي نشرته فيديو عفوي ولم تغلق خاصية التعليق عليه.