هاشتاج #كوفيد_25 يواصل تصدر التريند.. وهكذا تحدثت عنه “سكاي نيوز”

بواسطة أسامة مقلد

تصدر هاشتاج #كوفيد_25 قائمة التريند بموقع التغريدات “تويتر” بالتزامن مع عرض أولى حلقات مسلسل يوسف الشريف الجديد، أمس الأربعاء.

هاشتاج #كوفيد_25 يواصل تصدر التريند.. وهكذا تحدثت عنه سكاي نيوز

وتفاعل رواد الموقع مع الهاشتاج، وأشادوا ببطل العمل الذي يقدم دومًا عملًا راقي ينافس الأعمال الأجنبية.

وأبرزت شبكة “سكاي نيوز عربية” أمس الأربعاء، تصدر اسم المسلسل لقائمة التريند في مصر قبل عرض أولى حلقاته بساعات قليلة.

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“كوفيد 25” بطولة: يوسف الشريف، وأيتن عامر، وعمرو عبد الجليل، ومي سليم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد عادل، وإيناس كامل، وإسلام جمال، وديانا هاشم، من تأليف: إنجي علاء، وإخراج: أحمد نادر جلال.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.


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