هاشتاج #كوفيد_25 يواصل تصدر التريند.. وهكذا تحدثت عنه “سكاي نيوز”

تصدر هاشتاج #كوفيد_25 قائمة التريند بموقع التغريدات “تويتر” بالتزامن مع عرض أولى حلقات مسلسل يوسف الشريف الجديد، أمس الأربعاء.

وتفاعل رواد الموقع مع الهاشتاج، وأشادوا ببطل العمل الذي يقدم دومًا عملًا راقي ينافس الأعمال الأجنبية.

وأبرزت شبكة “سكاي نيوز عربية” أمس الأربعاء، تصدر اسم المسلسل لقائمة التريند في مصر قبل عرض أولى حلقاته بساعات قليلة.

“كوفيد 25” بطولة: يوسف الشريف، وأيتن عامر، وعمرو عبد الجليل، ومي سليم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد عادل، وإيناس كامل، وإسلام جمال، وديانا هاشم، من تأليف: إنجي علاء، وإخراج: أحمد نادر جلال.