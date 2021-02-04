موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل في بيتنا روبوت

تصدر مسلسل “في بيتنا روبوت” والذي يعرض حاليًا عبر قنوات “cbc” و “cbc drama” نتائج البحث على “جوجل”.

وهو المسلسل الذي يقوم ببطولته عدد من النجوم الشباب، وبث لأول مرة يوم الأحد 24 يناير الماضي.

“في بيتنا روبوت” مسلسل كوميدي تدور أحداثه حول (يوسف) وهو شاب يعمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وينجح في تصنيع نموذجين ذكر اسمه (لذيذ)، وأنثى اسمها (زومبا) ليغيران مجرى حياته وحياة أسرته بالكامل.

بطولة: شيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى أحمد زاهر، وهشام جمال، ودلال عبد العزيز، وشيرين، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم: دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، وبيومي فؤاد، وناهد السباعي، وشيري عادل، ومحمد أسامة، ومحمد عبد الرحمن، وأحمد زاهر، وهدى المفتي، وهنادي مهنا، من تأليف: أحمد محي، ومحمد محمدي، وإخراج: وليد الحلفاوي.

وفي هذا السياق يقدم لكم موقع “نجوم مصرية” موعد عرض الحلقة الـ 15 والأخيرة من المسلسل: