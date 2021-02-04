موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل في بيتنا روبوت

بواسطة أسامة مقلد

تصدر مسلسل “في بيتنا روبوت” والذي يعرض حاليًا عبر قنوات “cbc” و “cbc drama” نتائج البحث على “جوجل”.

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل في بيتنا روبوت

وهو المسلسل الذي يقوم ببطولته عدد من النجوم الشباب، وبث لأول مرة يوم الأحد 24 يناير الماضي.

“في بيتنا روبوت” مسلسل كوميدي تدور أحداثه حول (يوسف) وهو شاب يعمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وينجح في تصنيع نموذجين ذكر اسمه (لذيذ)، وأنثى اسمها (زومبا) ليغيران مجرى حياته وحياة أسرته بالكامل.

بطولة: شيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى أحمد زاهر، وهشام جمال، ودلال عبد العزيز، وشيرين، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم: دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، وبيومي فؤاد، وناهد السباعي، وشيري عادل، ومحمد أسامة، ومحمد عبد الرحمن، وأحمد زاهر، وهدى المفتي، وهنادي مهنا، من تأليف: أحمد محي، ومحمد محمدي، وإخراج: وليد الحلفاوي.

وفي هذا السياق يقدم لكم موقع “نجوم مصرية” موعد عرض الحلقة الـ 15 والأخيرة من المسلسل:

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل في بيتنا روبوت
موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل في بيتنا روبوت
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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.