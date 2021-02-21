مواعيد عرض مسلسل في يوم وليلة على قنوات ON وON دراما

بواسطة أسامة مقلد

تبدأ قنوات ON وON دراما، اليوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021، عرض أولى حلقات مسلسل “في يوم وليلة” الذي يقوم ببطولته النجم أحمد رزق.

مواعيد عرض مسلسل في يوم وليلة على قنوات ON وON دراما

وهو المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي، ويشهد التعاون الثاني على التوالي بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل، بعد نجاحهما في مسلسل “بخط الإيد” الذي عرض العام الماضي.

“في يوم وليلة” بطولة: أحمد رزق، وأيتن عامر، وداليا مصطفى، ونضال الشافعي، وولاء الشريف، وصلاح عبدالله، ومحمد جمعة، ومحمد عز، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، من تأليف: مصطفى جمال هاشم، وإنتاج: سينرجي “تامر مرسي”، وإخراج: شيرين عادل.

وفي هذا السياق يقدم لكم موقع “نجوم مصرية” مواعيد عرض وإعادة حلقات مسلسل “في يوم وليلة” الذي يعرض من الأحد إلى الخميس في الأوقات التالية:

مواعيد عرض مسلسل في يوم وليلة على قنوات ON وON دراما
مواعيد عرض مسلسل في يوم وليلة على قنوات ON وON دراما
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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.


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