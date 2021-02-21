مواعيد عرض مسلسل في يوم وليلة على قنوات ON وON دراما

تبدأ قنوات ON وON دراما، اليوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021، عرض أولى حلقات مسلسل “في يوم وليلة” الذي يقوم ببطولته النجم أحمد رزق.

وهو المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي، ويشهد التعاون الثاني على التوالي بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل، بعد نجاحهما في مسلسل “بخط الإيد” الذي عرض العام الماضي.

“في يوم وليلة” بطولة: أحمد رزق، وأيتن عامر، وداليا مصطفى، ونضال الشافعي، وولاء الشريف، وصلاح عبدالله، ومحمد جمعة، ومحمد عز، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، من تأليف: مصطفى جمال هاشم، وإنتاج: سينرجي “تامر مرسي”، وإخراج: شيرين عادل.

وفي هذا السياق يقدم لكم موقع “نجوم مصرية” مواعيد عرض وإعادة حلقات مسلسل “في يوم وليلة” الذي يعرض من الأحد إلى الخميس في الأوقات التالية: