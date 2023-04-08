من هو الشيخ صباح المحمد الصباح مالك قناة “الشاهد” الكويتية؟

تصدر الشيخ صباح المحمد الصباح عمليات البحث الرائجة، بعد إذاعة مقابلته الأخيرة عبر قناة “الشاهد”، وسرعان ما أحتل أسمه الموضوعات المتداولة على شبكة التواصل، وخاصةً تطبيق التدوين “تويتر”.

وأستضاف برنامج “الديوانية” المُذاع عبر قناة “الشاهد” الشيخ صباح المحمد سعود الصباح، والذي يُعد مؤسس ورئيس مجلس إدارة تلفزيون وصحيفة “الشاهد” التي تُعتبر من أبرز المحطات التلفزيونية والإعلامية بدولة الكويت.

من هو الشيخ صباح المحمد الصباح

– صباح المحمد صباح سعود الصباح “أحد أبناء العائلة الحاكمة”.

– يشغل منصب رئس شركة “الدار” الكويتية للإعلام.

– مؤسس قناة “الشاهد” التلفزيونية.

– رئيس مجلس إدارة صحيفة “الشاهد” الإلكترونية والورقية.

– رئيس مجلس إدارة “أخبار العرب”.

– اشتهر بفضل جرأته في الحديث، وله عدة تصريحات عُرف بها بين شعب الكويت.

وفي عام 2018، أجرى حديث مع الرئيس السوري بشار الأسد، ووصف إياه بأنه القائد الشرعي رغماً عن الولايات المتحدة، كما ووصف اللقاء به بأنه “ممتع وإنساني ومميز”، على حد قوله.

صباح المحمد سعود الصباح وزوجته وأولاده

وسلطت مصادر معلوماتية، الضوء حول حياته الشخصية، مبينة أنه متزوج ومن أبنائه نذكر “محمد و فيصل”، فيما لم يرد وأن كشفت أي جهة رسمية عن هوية زوجته أو معلومات أخرى في هذا الشأن.

مقابلة صباح المحمد الصباح في قناة الشاهد 2023

حل الشيخ صباح المحمد سعود الصباح ضيفاً في لقاء شيق وممتع بقناته “الشاهد”، وتحديداً من خلال برنامج “الديوانية”، للحديث عن آرائه في بعض الأمور، وتوضيح عديد المفاهيم والتعريف بأحداث شهدتها الكويت في السنوات الماضية، وخلال فترة شبابه، وغيرها من التصريحات التي أدلى بها.

وتضمنت مقابلة الشيخ صباح المحمد الصباح عبر فضائية قناة “الشاهد” التطرف للحديث عن جوانب سياسية بحتة، وتم إذاعة الحلقة يوم الجمعة ي تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت الكويت.

وأصبحت المقابلة متوفرة من خلال قناة الشاهد وحساب برنامج “الديوانية عبر يوتيوب.

و”الشاهد” قناة تلفزيونية تصدر عنها الجريدة الورقية كما لها موقعاً إلكترونياً على شبكة الأنترنت، تبث القناة من مدينة “حولي”، وتدخل من ضمن القنوات التلفزيونية الأكثر استحسان بدولة الكويت، ويُتابعها العديد من الأشخاص في شتى دول الخليج، وتمتلك شعبية جارفة عبر وسائل التواصل.