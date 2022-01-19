شاهد بالفيديو تفاصيل معركة كارفور المعادي وشجار الموظفين والعملاء وشهود عيان يكشفون التفاصل

في واقعة مثيرة أثارت غضب النشطاء على مواقع التواصل، وأطلق عليه البعض معركة كارفور فرع المعادي، حيث وقعت مشاجرة بين عنيفة بين بعض المواطنين من عملاء كارفور وموظفي المتجر الأشهر بمصر، ووصل الأمر إلى قيام البعض باستخدام الأسلحة البيضاء، وذلك وفق أقوال المواطنين كما في الفيديو المرفق بالخبر.

معركة كارفور المعادي

وأشار أحد شهود العيان إلى أنه أثناء تواجده بالمتجر الجمعة الماضية وكان معه أولاده ووالدته وبعض أقاربه الآخرين، وقف أمام إحدى ثلاجات الجبنة، من أجل قضاء وشراء ما يحتاجه، وفوجئ بمعركة بين الزبائن، وتدخل على إثرها أحد الموظفين، مما جعل موظفي كارفور طرفاً في هذا الشجار.

وأضاف شاهد العيان على معركة كارفور المعادي أنه أصيب بصدمة حينما وجد أحد الموظفين يقفز من على الثلاجة ومعه سكين، ولحق به زملاءه والذين أصبحوا طرفاً في هذا الشجار، وهنا تدخلت سيدة مسنة واعترضت على هذه الأفعال فقام موظف كارفور بنهرها ودفعها أرضاً، وهنا حدثت حالة من الهرج والمرج واجتمع الناس حول السيدة المسنة التي أسقطها الموظف أرضاً وتعالت الأصوات، واصفاً ما حدث بأنه مهزلة.

وأشار هيثم محسن شاهد العيان، أنه تمت إصابة خالة الذي كان برفقته بكدمات في هذه المشاجرة، بالرغم من أنه لم يكن طرفاً بها، مضيفاً أنه كان من واجب الأمن التدخل ومنع المشاجرة، وأردف قائلاً أن كل هم المسؤولين بكارفور المعادي كان منع التصوير بأي شكل من الأشكال، واختتم حديثه قائلاً لم نعرف حتى الآن ما هو سبب هذا الشجاء العنيف.

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