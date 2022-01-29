“مستحيل” لـ “كنزة مرسلي” تقترب من المليون الرابع

تخطت أغنية “مستحيل” للمطربة الجزائرية كنزة مرسلي، 3 مليون و600 ألف مشاهدة على موقع “يوتيوب” لتقترب من تحقيق المليون الرابع.

وهي الأغنية التي غنتها كنزة مرسلي، بالتعاون مع الدي جي عادل، من كلمات: عبده سعود، وألحان عبده سعود، ودي جي عادل، والكليب من إخراج: أمين بومدين.

وأبهرت كنزة، خلال الكليب جمهورها بإطلالاتها المميزة التي اعتاد عليها محبيها ونالت إعجابهم بشدة وانهالت عليها التعليقات الإيجابية.

كنزة مرسلي، هي مطربة جزائرية من مواليد 27 يوليو 1990 بولاية تيبازة في الجزائر، ظهرت موهبة الغناء لديها وهي طفلة صغيرة، وشجعتها عائلتها على تنمية موهبتها.

حصلت على الليسانس في علوم الإعلام والاتصال تخصص سمعي بصري من جامعة الجزائر، وعرفها الجمهور من خلال مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب “ستار أكاديمي الموسم العاشر”، وحققت نجاحًا كبيرًا في جميع أنحاء الوطن العربي، وكانت أول طالبة بالأكاديمية يدخل اسمها تريند موقع تويتر العالمي.

أبرز أغانيها: “ديو قصة حب مع سامو زين، وشبه الحنين، وملكة سبأ، وقتّال، وكانت باينة، وغلطة زمان، وتتر مسلسل أحوال الناس ج2″.

حصلت كنزة، على عدد من الجوائز مثل: جائزة أفضل صوت عربي لعام 2015 في مسابقة Buzz Land في فرنسا، والمرتبة الثانية في مسابقة Shorty Awards في أمريكا، أفضل مطربة صاعدة في مسابقة Dear Guest في مصر، وأفضل فنانة شابة في مسابقة Africana Awards، وأفضل فنانة شابة في الشرق الأوسط في مسابقة Golden Panther Music Awards في الولايات المتحدة الأمريكية، وأفضل مطربة صاعدة في مسابقة Middle East Music Awards ” MEMA ” في مصر ، وجائزة Biggest Fan Awards في مسابقة Big Apple Music Awards وتعتبر كنزة أول فنانة جزائرية تكرم في الولايات المتحدة الأمريكية .