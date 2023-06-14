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مذكرات العندليب الصوتية : عبد الحليم حافظ ينفى زواجه من سعادحسنى

محمد عبد الصبور

أكد محمد شبانة ابن شقيق عبدالحليم حافظ أن العندليب لم يتزوج السندريلا سعاد حسني ، وهذا ما كشفه حليم بنفسه في مذكراته التي سجلها بصوته قبل رحيله بأشهر قليلة.

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وفجر شبانة مفاجأة مفادها أن عبدالحليم حافظ حكى تفاصيل قصة حبه بالسندريلا، والتي لم تُكلل بالزواج في نهاية الأمر، وعلل حليم ذلك بأن “الجواز من سعاد حسني كان ناقصه حاجة” – بحسب تصريحات شبانة -.

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وأكد شبانة أنه انتهى مؤخراً من إعداد وترميم مذكرات حليم، ومن المقرر طرحها للجمهور في مارس المقبل، بالتزامن مع ذكرى رحيل العندليب.

https://fb.watch/l9LfQFvf2I/?mibextid=Nif5oz
جاء ذلك خلال حلول محمد شبانة ابن شقيق العندليب عبدالحليم حافظ، ضيفًا على الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج القاهرة اليوم، والذي يعرض على قناة اليوم باقة ألفا.

محمد عبد الصبور

كاتب صحفى ، معد برامج ، بكالوريوس إعلام ، عضو اتحاد الصحفيين العرب

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