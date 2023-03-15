أعمال الممثل السعودي الجديد “محمد القس” الذي شارك في “مسلسل موضوع عائلي” وجذب انتباه المصريين وخطف قلوبهم

بدء الفنان السعودي محمد القس في الانتشار على أوسع نطاق مصر والعالم والعربي وخاصة بعد أن شارك في أول عمل مصري له، والذي عرض على منصة شاهد الرقمية، ومن المعروف أنه له تاريخ كبير في الدراما السعودية لأكثر من 20 عام، وقد ثبت الفنان موهبته الرائعة وجذب انتباه المصريين، فقد أكد على أن الجمهور المصري متابع جيد ولا يليق به سوى الأدوار الجيدة ولا يرضى للوسطية، و سنتعرف من خلال هذا المقال على أعمال القس القديمة والجديدة في الدراما المصرية.

أعمال القس السعودي في الدراما المصرية

كان المسلسل السعودي محمد القس قد شارك في مسلسل موضوع عائلي بجزئيه الاول والثاني والذي عرض على منصة شاهد من قبل وقد لفت الأنظار بجانب الممثل القدير ماجد الكدواني وجذب الإنتباه إليه بصورة كبيرة وخاصة من قبل الجمهور المصري، فضلًا عن فتح أبواب كبيرة أمامهم في العديد من الأعمال المصرية، فقد عرضت عليه الفنانة غادة عبدالرازق المشاركة معها في مسلسلها الرمضاني القادم تلت التلاته، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2023.

معلومات عن محمد القس

يأتي محمد القس الممثل ذو الجذور السورية ولكنه يعيش في السعودية ويحمل جنسيتها والذي حصل عليها عام 2021، قام بتقديم أكثر من 40 عمل فني وقدم العديد من الشخصيات المختلفة، ومنها أم القلايد، والمغادرون، رشاش، بالإضافة إلى الكثير من المسلسلات المحلية، جاءت فكرة الجنسية من منطلق تجنيس كافة المثقفين والمبدعين والمشهورين أيضًا.

تصريحات إبنُ “النسيم”

وفي مكالمة هاتفية الى أحد البرامج التلفزيونية أكد القس على أن الفن هو اهتمامه والأخير، ولكنه الآن أصبح يقوم باختيار أدواره بعناية حتى يظل عالقا في القلوب والأذهان، وينطلق الفنان بصورة كبيرة في الوسط الفني المصري وقد كان دوره في مسلسل موضوع عائلي يأخذ النمط الكوميدي ولكنه ينطلق الآن إلى الأدوار الدرامية في مسلسله القادم مع غادة عبد الرازق.

يقال بأن دور الفنان في مسلسل موضوع عائلي كان يأخذ دور زعيم عصابة وبدأ الناس في تداول بعض الجمل والافهات له عبر وسائل التواصل الاجتماعي فضلًا عن استخدام بعض الشركات إلى تلك العبارات من أجل الترويج إلى المنتجات والسلع الخاصة بها.