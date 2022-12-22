شاهد فيديو “مبروك يا أم سليم” حفلة خلع بالطبل والمزمار ورقص الخيول في الغردقة……

شهدت مدينة الغردقة “محافظة البحر الأحمر” إقامة سيدة تدعى أم سليم حفل بالطبل والمزمار والخيول، ومكبرات الصوت الضخمة، إضاءات الليزر، بمنطقة الكوثر شارع مترو.

الذي يعتبر من أهم شوارع الغردقة، ويتردد عليه الأجانب، والمصريين، وقد قامت السيدة بإقامة هذا الحفل لحصولها على حكم خلع من المحكمة ضد زوجها، وقد شهد الحفل الكثير من التفاصيل.

من بينها رفع لافتة مكتوب عليها “مبروك يا أم سليم على الخلع”.

جاءت ردود الأفعال من قبل الأهالي مستنكرة هذه الواقعة، التي وقعت في الطريق العام.

وطالبوا الأجهزة المعنية بضرورة التحقيق في الواقعة حيث إنها خرجت عن المألوف، والعادات والتقاليد، مع إقامة الحفل دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.