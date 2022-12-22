أخبار بالفيديو

شاهد فيديو “مبروك يا أم سليم” حفلة خلع بالطبل والمزمار ورقص الخيول في الغردقة……

أمل ناجي

شهدت مدينة الغردقة “محافظة البحر الأحمر” إقامة سيدة تدعى أم سليم حفل بالطبل والمزمار والخيول، ومكبرات الصوت الضخمة، إضاءات الليزر، بمنطقة الكوثر شارع مترو.

مبروك يا أم سليم الخلع

مبروك يا أم سليم الخلع

وهم بصري| إذا كان لديك نظر حاد سوف تكتشف مكان النمر بين مجموعة من الكلاب في غضون 10 ثواني

الذي يعتبر من أهم شوارع الغردقة، ويتردد عليه الأجانب، والمصريين، وقد قامت السيدة بإقامة هذا الحفل لحصولها على حكم خلع من المحكمة ضد زوجها، وقد شهد الحفل الكثير من التفاصيل.

من بينها رفع لافتة مكتوب عليها “مبروك يا أم سليم على الخلع”.

مبروك يا أم سليم الخلع

جاءت ردود الأفعال من قبل الأهالي مستنكرة هذه الواقعة، التي وقعت في الطريق العام.

مبروك يا أم سليم الخلع مبروك يا أم سليم الخلع

وطالبوا الأجهزة المعنية بضرورة التحقيق في الواقعة حيث إنها خرجت عن المألوف، والعادات والتقاليد، مع إقامة الحفل دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

Avatar of أمل ناجي
أمل ناجي

ليسانس أداب اجتماع اعمل في الكتابة بالمواقع الإخبارية

اترك تعليقاً