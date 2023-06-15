ما هو مرض أيمن العلي “ملك جمال الأردن”؟

أحتل المشهور الأردني “أيمن العلي”، ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد إعلان مرضه.

وفي التفاصيل، أعلن أيمن العلي الشهير بـ”ملك جمال الأردن”، عن إصابته بمرض خطير، مطالباً من جمهوره الدعاء له.

ملك جمال الأردن مريض

وشارك أيمن العلي متابعيه عبر حسابه الشخصي في ستوري انستقرام، صوراً من تواجده في مركز الحسين للسرطان، كاشفاً عن إصابته بمرض “السرطان”، وهو ما صدم محبيه في شتى محافظات المملكة الهاشمية.

وعبر المئات من متابعيه عن صدمتهم من سماع الخبر، داعين له بالشفاء العاجل.

وتداولت العديد من الشبكات الإخبارية المحلية بالأردن، نبأ إصابة أيمن العلي مشهور التواصل الاجتماعي بـ”ملك جمال الأردن”، وسرعان ما تواجد أسمه في قائمة المحتوى الرائج بتطبيق “تويتر”.

من جهته، غرد “غراس الماسي” عبر حسابه الشخصي معلقاً: “أكيد كلنا نتذكر أيمن العلي المشهور عالتيك توك بملك جمال الأردن”.

وأكمل: “وأكيد كلنا انتقدنا محتواه والبعض تنمر عليه بسبب الفيديوهات اللي كان يعملها، بس الآن مطلوب منا ندعي له لأنه مصاب بالمرض الخبيث السرطان”.

وأختتم: “الله يشفيه ويعافيه ويرده لأهله وأحبابه بالسلامة يارب“.

من هو أيمن العلي؟

AYMAN ALI | أيمن العلي، مدون أردني الجنسية، يتابعه عبر حسابه الشخصي في انستقرام 171 ألف من الأشخاص، كما يمتلك حساباً موثوقاً في تيك توك به 628 ألف من المشتركين، ويُعتبر من ضمن الشخصيات ذائعة الصيت في المملكة الهاشمية بفضل محتواه الذي يميل إلى الكوميديا.

لقب باسم “ملك جمال الأردن”، أعلن عن إصابته بمرض السرطان مساء أمس (الأربعاء)، مشاركاً جمهوره بصور ولقطات من تواجده في مركز الحسين للسرطان.

يدرس في الفرقة الرابعة بشعبة إدارة الفنادق بالجامعة الهاشمية، وتابع في لقاء تلفزيوني سابق، أن بداياته كانت من خلال سناب شات، وهناك نجح في تدشين شعبية جيدة، من خلال المحتوى اليومي المعني بالجمال.