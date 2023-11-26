لماذا قامت حماس بهجمات 7 أكتوبر؟ شاهد الإجابة في الفيديو

كثير من العرب وكثير من العالم سأل هذا السؤال، لماذا قامت حماس بعملية طوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر ؟، لقد كان كل شيء على ما يرام قبل ذلك، كان أولى لها أن لا تكون البادئة، وتجر هذا الدمار للبلاد، وقد كان الفلسطينيون قبلها بخير.

لا لم يكونوا بخير

لم يكون الفلسطينيون بخير، ولكننا كنا لا نعلم، كان قطاع غزة محاصر، يعاني النقص في كل المرافق، كانت بيوت الفلسطينيون بالضفة منتهكة، كانت كرامة الفلسطيني تهان، تدمر أراضيهم وسبل معيشتهم، وتقتلع أشجار الزيتون، تعتقل أطفالهم، ونساؤهم وشبابهم حتى ملأت السجون، الانتهاكات الغير إنسانية تمارس بشكل يومي، هذا فضلا عن اقتحام المسجد الأقصى أكثر من مرة، والعالم لا يعلم، كانت أرض فلسطين محتلة، والاحتلال يقوم بإقناع العالم أنه يحارب إرهابيون.

-اليوتيوبر السعودي ماهر موصلي صنع مشاهد عن مجزرة غزه المستمره حتى اللحظه -ويرد فيها على من يقول لماذا قامت حماس بهجوم ٧ اكتوبر -الفيديو رائع بل من اعظم الفيديوهات اللي تم صنعها من بداية الأزمه -ويقوم بالمقارنه بين النازيه و الصهيونيه و بين هتلر و نتينياهو -وكذلك عن دور… pic.twitter.com/iZ46Wjo8he — ال_را_دع ____القطري (@10dimond10) November 25, 2023

كاميرات مراقبة داخل المنازل

هذا فيديو لسيدة يهودية أمريكية، تسكن عائلتها في إسرائيل، تحمل شهادة لما يعانيه الفلسطينيون من مراقبة بالكاميرات، فوق أسطح المنازل، بل داخل المنازل أيضا، وأنهم جميعا يعلمون أنهم معرضون للقتل في أي لحظة.