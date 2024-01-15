كيف ترك شاب سعودي سيارته تنطلق وترتطم بعمود؟

في حادثة أثارت الجدل والاستياء في السعودية، قام شاب بتصرف غير مسؤول ومتهور، حيث ترك سيارته تسير بسرعة عالية وهو خارجها، ما أدى إلى اصطدامها بعمود لوحة طريق، وتسجيل فيديو للحادثة ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أظهر الفيديو الذي انتشر بشكل واسع، الشاب وهو يقف بجانب سيارته من نوع “هايلوكس”، ويضغط على دواسة البنزين، ثم يتركها تنطلق بدون سائق، ويتابعها بعينه حتى تصطدم بعمود انارة على جانب الطريق، ويسمع صوت الاصطدام القوي والزجاج المتطاير.

ما رد فعل الناس؟

وقد عبر مئات السعوديين عن صدمتهم واستنكارهم لهذا التصرف الخطير، الذي يعرض حياة الآخرين للخطر، ويتسبب في إتلاف الممتلكات العامة، وينتهك قوانين السلامة المرورية، ويعكس صورة سلبية عن الشباب السعودي، وطالب الكثيرون بسرعة القبض على الشاب المتهور، ومحاسبته على فعلته، وتطبيق العقوبات النظامية بحقه، وإلزامه بتعويض الضرر الذي لحق بالمرافق العامة، وتوعيته بالآثار السلبية لمثل هذه التصرفات على نفسه وعلى المجتمع.

ماذا فعلت السلطات؟

وفي هذا السياق، أعلنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، عن القبض على الشاب المذكور، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، لتعريضه حياة الآخرين للخطر وإتلاف ممتلكات عامة، بتعمد ترك مركبته في وضع التشغيل وسيرها حتى اصطدامها، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

ما هو النظام الذي يحمي المرافق العامة؟

ويذكر أن نظام حماية المرافق العامة، الذي صدر في عام 2018، يجرم كل من اعتدى على المرافق العامة، ويقضي النظام بالبت فيه بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليًا أو شريكًا، إضافة إلى عقوبة تعريض حياة الآخرين للخطر، ويهدف هذا النظام إلى حماية المرافق العامة من التخريب والتلف، والحفاظ على الأمن والسلامة العامة، والرقي بالوعي المجتمعي بأهمية المرافق العامة والمحافظة عليها.